Ученые назвали причину миграции опасных насекомых на север

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ареалы обитания комаров и клещей сдвигаются севернее, а значит инфекционные заболевания, которые они переносят, все чаще будут появляться в северных районах и гористой местности, где они ранее практически не регистрировались, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук Борис Ревич, ссылаясь на недавно опубликованный доклад российских ученых "Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы".

"Потепление климата ведет к перемещению переносчиков различных инфекционных заболеваний в более северные регионы, зоны высокогорья и, соответственно, увеличению риска трансмиссивных инфекционных заболеваний (передаются кровососущими насекомыми и клещами - ред.), ранее не регистрировавшихся на этих территориях", - говорится в докладе.

Как уточнил ученый, ареалы определенных растений и животных продвигаются как на сотни километров на север, так и на большие высоты.

Эксперт уточнил, что в Астраханской и Волгоградской областях регистрировалась лихорадка Западного Нила (ЛЗН) и Конго-Крымская геморрагическая лихорадка. Она уже около 10 лет присутствует на территории России, хотя не свойственна ей. Всплеск ЛЗН наблюдался в России в 2010 году во время аномальной жары.

"Само название Конго-Крымская говорит о том, где была распространена лихорадка, а теперь она пошла на север, что вызывает опасения, хотя она пока находится в пределах южных регионов нашей страны", - сказал Ревич.

В докладе уточняется, что причиной распространения ЛЗН стало изменение сроков миграции и появления потомства у нескольких видов птиц, которые переносят эту инфекцию. Переносчики Конго-Крымской геморрагической лихорадки - клещи - постепенно распространяются на север. Увеличение заболеваемости этой лихорадкой отмечается с 2000 года в Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областях.

Эксперт также указал о продвижении на север клещевого энцефалита.