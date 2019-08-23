Из балагана в серьезное искусство: в России отмечают столетие цирка

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российскому цирку в этом году исполняется сто лет, и в преддверии торжественной даты корреспондент РИА Новости обсудил с директорами, акробатами и клоунами, как за век изменилось цирковое искусство, как Bottle Flip Challenge помогает смешить людей и почему руководству страны стоило бы сходить на представление.

День рождения российского цирка ежегодно отмечается 26 августа. В этот день в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки стали государственными и вошли в объединение Союзгосцирк, который после распада СССР стал Росгосцирком.

Юбилейную дату в этом году профессиональное сообщество отметит грандиозным гала-концертом 16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка, на манеж выйдут легенды советского и российского цирка - народные артисты и ветераны, посвятившие свою жизнь этому виду искусства.

Искусство круговорота вечности

По мнению директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, подписание декрета "Об объединении театрального дела" очень помогло развитию русского цирка.

"Цирк из балаганного искусства фактически превратился в искусство с серьезной поддержкой и опекой государства. В дальнейшем, на протяжении существования всего СССР, цирк активно развивался, и большие шаги в развитии как раз были сделаны в этот период. Бренд советского цирка, русского цирка стал узнаваем. Руководство страны осознавало важность развития цирка, понимало охват аудитории, важность языка, на котором разговаривает цирк для того, чтобы этот язык в дальнейшем интегрировать в культурные зоны за рубеж. И отсюда большое количество зарубежных гастролей, случаев для прорыва железного занавеса", - рассказал собеседник агентства.

И.о. гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин согласен с тем, что за вековую историю русский цирк пережил многое, но всегда оставался предан своему зрителю и вносил вклад в развитие мирового циркового искусства.

"Сегодня наш цирк объективно остается сильнейшим в мире. Свидетельством тому – триумфальные победы артистов Росгосцирка, других цирковых организаций страны на представительных международных конкурсах. Вот почему я могу с гордостью говорить о том, что артисты нашей прославленной компании, бережно храня прекрасные цирковые традиции, продолжают восхищать своим неподражаемым мастерством всех любителей цирка как в нашей стране, так и за ее пределами", - поделился Шемякин с РИА Новости.

Смех сквозь слезы

По мнению представителей отрасли, у российского цирка огромный человеческий и творческий потенциал, однако есть и свои трудности, которые хотелось бы решить в ближайшее время.

"Вопрос, который является серьезным, это финансирование. На сегодняшний день Большой Московский цирк не пользуется бюджетным финансированием, а компания "Росгосцирк" обладает большим количеством филиалов по всей нашей стране, их больше 40, но имеет финансирование, которое в разы меньше, чем у одного Большого или Мариинского театров. Я считаю это неправильным, несправедливым и несоизмеримым. Люди в регионах зачастую приходят в цирки, которые капитально не ремонтируются уже на протяжении многих десятков лет, а некоторые – и со дня своего открытия. Это неправильно", - поделился директор Большого Московского цирка.

Заслуженный деятель искусств РФ Сергей Макаров также подчеркнул, что цирковому искусству необходимо еще энергичнее бороться со сложившимися непростыми реалиями, "выживать в сложных экономических условиях, вдохновляясь любовью зрителей и надежной поддержкой государства".

Запашный подчеркнул, что, на его взгляд, решить сложившиеся проблемы позволило бы внимание со стороны руководства страны.

"Дело в том, что последним из руководителей страны, кто был в цирке, - это был Брежнев. И это, мне кажется, несправедливо. То есть на протяжении многих десятков лет руководство страны не посещало цирки. Владимир Путин был однажды в Ижевском цирке, и то осматривал его лишь как объект, но на спектакле не был. И это, мне кажется, неправильно. Это надо изменить, таким образом заработает специальный механизм по вниманию всех нижестоящих инстанций", - посетовал артист, добавив, что приглашал Путина на спектакль.

Еще одним важным моментом, который требует внимания экспертного сообщества, является доработка закона "Об ответственном отношении к животным", работа над подзаконными актами которого активно ведется в министерстве культуры. Как отметил Шемякин, принятие этих документов "должно будет защитить цирки".

Кометы циркового небосвода

Цирковая повседневность – это не только яркий грим, шуршание маскарадных нарядов и ослепительные декорации, но и упорные ежедневные тренировки, умение смеяться, когда совсем не хочется, взлеты, падения и поддержка "цирковой семьи".

"Я, честно вам скажу, безумно рад, что работаю в цирковом искусстве - это одно из самых честных искусств. Это искусство, которое объединяет, прежде всего, трудолюбивых людей, людей, которые посвящают свою жизнь работе, которые вынуждены тренироваться, репетировать и проходить через боль, кровь, разочарование, радость на протяжении всей своей жизни. Нет боли – нет результатов, это про цирк. Здесь собираются настоящие фанатики и трудоголики, поэтому работать с такими людьми крайне приятно", - поделился Запашный.

Руководитель номера "Эквилибристы на першах" Цирка на проспекте Вернадского Дмитрий Сорокин рассказал, что получает большое удовольствие от своей работы.

"Мне очень нравится работа в цирке, если бы нет, то не работал бы. Здесь отдаешь себя полностью и, выходя на манеж, понимаешь, что нет никакой фанеры, все вчистую, все по-честному. И если ты завалил номер, то завалил, и зритель все это видит. Потому что когда выходишь на манеж, там все по-настоящему, ты питаешься энергией от зрителей. Это круто, когда зрители смотрят, и ты понимаешь, что они этого не могут сделать, а ты можешь. И ты их удивляешь, и питаешься исходящими от них эмоциями", - поделился артист.

Он признался, что цирк появился в его жизни по чистой случайности: простая вечерняя прогулка с собакой обернулась для него знакомством с молодым человеком, работающим в цирковой студии. Парень несколько раз сделал сальто, что поразило Сорокина. На следующий день он уже был в студии, пытаясь освоить всевозможные цирковые трюки.

"Никогда бы не подумал, что буду работать профессионально в этой сфере. Сначала цирковая студия в Дзержинске, затем поступило приглашение по работе на перши от Большого Московского цирка. Перши - редкий жанр, сейчас их в российском цирке осталось навскидку два или три номера, один из которых как раз мой", - сообщил Сорокин, с улыбкой добавив, что цирк для него - большая семья, где все друг друга и поддерживают, и ругаются, и мирятся – словом, "все здесь как в обычной жизни".

Запашный, в свою очередь, напомнил, что является продолжателем известной цирковой династии, что позволило ему воспользоваться уже накопленным опытом своей семьи.

"Рад тому, что могу развивать цирк, развивать непосредственно свой вид деятельности: и дрессуру, и жонглирование, и хождение по канату, и работу с лошадьми - все то, чем я владею вместе со своим братом (Аскольдом Запашным – ред.) искусно, и чему я могу научить в дальнейшем следующие поколения. Я очень рад тому, что у меня была такая возможность, и я ей прекрасно воспользовался, что родители меня правильно воспитали", - рассказал он.

Спасение в юморе

Как известно, юмор – "спасательный круг на волнах жизни", и цирковые артисты бросают его публике уже на протяжении многих-многих лет. Можно спорить о том, актуальны ли цирки сегодня, но одно известно точно – зритель получает от них положительные эмоции.

"Сейчас намного сложнее развеселить зрителя. Например, если раньше пинок под попу партнера смешил, то сейчас это уже не настолько развеселит аудиторию. Какая-то наивность уже пропала у людей, хотя наш советский народ тоже было довольно сложно вывести на улыбку. Но спустя время сама специфика клоунады не изменилась – юмор остался добрым", - рассказал артист цирка Константин Асташов.

По его словам, сейчас стало проще находить поводы для юмора в социальных сетях, так как интернет дает массу возможностей и идей для этого.

"У меня в репризе есть такая штука: Bottle Flip Challenge – челлендж, заключающийся в подбрасывании пластиковый бутылки таким образом, чтоб она встала на дно в вертикальном положении. Я, например, увидел в интернете, что кидают бутылки от кулера. И я подумал, почему бы не попробовать? С подкидной доски забрасываешь этот баллон себе на голову. И да, здесь помог интернет для создания репризы, а потом уже накидываешь еще каких-то элементов в номер, и получается здорово", - поделился артист.

Он отметил, что раньше клоуны активно использовали грим, накладные носы и парики, и все это пугало, но сейчас мода на шоу с участием таких артистов прошла, и главное, что теперь отличает клоуна от простого зрителя – это его образ мыслей как у ребенка и способность реагировать на вещи утрированно.

"Бывает, что жуткое настроение, злишься. Но, когда выходишь на манеж, негативные эмоции отключаются, любые боли. Ты будто в другого человека перемещаешься. Ты выходишь – и ты уже не ты. Это какая-то магия, у меня это было с самого детства: у меня могли болеть руки, ноги от акробатики, но на манеже все это проходит", - сказал Асташов, который занимается цирковым искусством с семи лет.

Артист отметил, что настоящий клоун расцветает только после 40 лет, набравшись опыта, когда можно "взять просто лицом".

Его коллега Макаров называет цирк "круговоротом вечности".