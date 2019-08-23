Участники форума "Таврида" выиграли более 60 миллионов рублей

Эмблема на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке. Архивное фото

Эмблема на фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ" в бухте Капсель в Судаке

СУДАК, 23 авг — РИА Новости. Участники молодежного форума "Таврида" уже получили гранты на сумму более 60 миллионов рублей.

Об этом на фестивале "Таврида — АРТ" рассказал глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Он добавил, что сумма грантов для участников не ограничена — поддержат все достойные инициативы.

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ" проходит 20-26 августа в Крыму. Он является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".