Участники форума "Таврида" выиграли более 60 миллионов рублей

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.
Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.
Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.
Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.
Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.
Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.
Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.
Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.
Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.
Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.
Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.
Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".
Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.
Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.
Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.
Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.
Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".
Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".
Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".
Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.
Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.
Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.
Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.
"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.
Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.
Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.
Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.
Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.
Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".
Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.
Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.
Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".
Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".
Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.
Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.