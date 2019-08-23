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РИА Новости

Apple подала заявку на патент "умных" часов с 5G

16:24 23.08.2019
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© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Американская компания Apple подала заявку на патент на "умные" часы Apple Watch с поддержкой технологии связи 5G, следует из заявки компании, опубликованной на сайте Бюро регистрации патентов и торговых марок США.
В описании технологии работы устройства через беспроводную связь, например, со смартфоном, компьютером, говорится о возможности передачи данных через "протоколы связи IEEE 802.11ad или протоколы связи беспроводных систем 5-го поколения (5G)".
Логотип компании Apple
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Предполагается, что в новых Apple Watch антенны для приема сигнала будут располагаться в боковых стенках часов или под экраном. В заявке указывается и возможность поддержки устройством Wi-Fi и Bluetooth.
В июле СМИ сообщали, что Apple ведет переговоры с Intel о покупке подразделения по производству микросхем для смартфонов и модемов за 1 миллиард долларов или более, и соответствующее соглашение, если оно состоится, будет иметь важное стратегическое и финансовое значение для Apple, обеспечив компании доступ к инженерным разработкам, связанным с технологией 5G.
В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.
Помимо "интернета вещей", сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.
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