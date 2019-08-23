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РИА Новости

Польша намерена торговать СПГ из США в Азии и Южной Америке

16:23 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Польша намерена торговать американским сжиженным газом на азиатском и южноамериканском рынках, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления польской государственной энергетической компании PGNIG Мачей Вожняк.
Говоря об уже заключенных долгосрочных договорах на поставку сжиженного газа из США, Вожняк сказал, что Варшава не исключает среднесрочных и краткосрочных договоров. "Рынок открыт, мощность терминала достаточна для того, чтобы принимать очередные поставки", - отметил он.
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"Мы также имеем намерение частью газа, который уже законтрактовали, торговать на международных рынках – азиатским, южноамериканском. Это будет, конечно, зависеть от текущей ситуации на рынках через три-четыре года, когда этот газ будет для нас доступен", - добавил собеседник агентства.
Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019-2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 годы — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
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