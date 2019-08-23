Польша намерена торговать СПГ из США в Азии и Южной Америке

ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Польша намерена торговать американским сжиженным газом на азиатском и южноамериканском рынках, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления польской государственной энергетической компании PGNIG Мачей Вожняк.

Говоря об уже заключенных долгосрочных договорах на поставку сжиженного газа из США, Вожняк сказал, что Варшава не исключает среднесрочных и краткосрочных договоров. "Рынок открыт, мощность терминала достаточна для того, чтобы принимать очередные поставки", - отметил он.

"Мы также имеем намерение частью газа, который уже законтрактовали, торговать на международных рынках – азиатским, южноамериканском. Это будет, конечно, зависеть от текущей ситуации на рынках через три-четыре года, когда этот газ будет для нас доступен", - добавил собеседник агентства.