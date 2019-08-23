Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Этим вопросом займутся МИД, Минобороны и другие профильные ведомства, которые должны будут проанализировать уровень угроз и принять "исчерпывающие меры".

Президент также напомнил заявления американских высокопоставленных чиновников, которые допускали начало размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с США.

Несколько дней назад американские военные испытали неядерную крылатую ракету наземного базирования. Это вариант "Томогавка", ранее запрещенный Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

О ситуации с ДРСМД

Президент подчеркнул, что после выхода из ДРСМД американские власти развязали себе руки для развертывания в мире запрещенных ракет.

Путин заявил, что Россия и ранее знала, что США давно занимаются созданием запрещенного в рамках договора оружия.

"Неоднократно указывали на это нашим партнерам", - сказал глава государства.

По словам президента, единственной целью Вашингтона было намерение выйти из ДРСМД и прикрытие работ, проводимых в нарушение договора.

Путин также отметил, что американские власти срежиссировали пропагандистскую кампанию о "нарушениях" Россией соглашения.

Резюмируя, глава государства назвал обоснованными претензии России к США по поводу МК-41 в период действия ДРСМД.

"Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, - заключил президент.

Как может ответить Россия

После заявления президента эксперты прокомментировали РИА Новости возможный ответ России на выход США из ДРСМД.

Как отметил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев, российские военные могут начать разработку и испытания новых ракет. По его мнению, сложившаяся ситуацию может вылиться в действия по формуле "зуб за зуб", когда шаги той или иной стороны получают симметричный ответ другой стороны.

"Это затратно, это снижает безопасность, но отвечать придется. Это означает, что гонка вооружений в этой области наступает быстрее, чем на это можно было рассчитывать", - сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что США еще до расторжения ДРСМД готовились к испытанию крылатой ракеты наземного базирования.

"Прошло не так много времени после приостановления действия ДРСМД - и спустя такое короткое время уже проводятся подобные испытания", - добавил президент.

В свою очередь, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко подчеркнул, что России не нужен большой бюджет для симметричного ответа.

При этом эксперт отметил, что в случае размещения американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия будет вынуждена развертывать аналогичные ракеты на Дальнем Востоке.

"Ситуация крайне опасная"

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков призвал принять принципиально новые программы развития ключевых отраслей экономики, чтобы противостоять США и быть конкурентами в социально-экономическом отношении.

"Ситуация крайне опасная. Мы должны это понимать - и понимать то, что мы не можем защититься только с помощью научно-технических разработок новых вооружений, даже с помощью выпуска таких вооружений", - сказал парламентарий.