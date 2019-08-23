Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T16:11Z
https://ria.ru/20190823/1557836700.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155782/32/1557823238_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_4687d9de6d4d210d267a5c12cc119625.jpg
РИА Новости
WorldSkills

Голикова: WorldSkills в первый день посетили около 117 тысяч человек

16:11 23.08.2019
32
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе "Казань Арена"
Церемония открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе Казань Арена
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Церемония открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе "Казань Арена"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 117 тысяч человек посетили мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills в первый день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я спросила у организаторов, сколько было человек, мне сказали, что на данный момент времени уже зарегистрировалось, то есть прошло через рамки, 117 тысяч. Мы не ожидали такого количества в первый день", - сказала Голикова в интервью каналу "Россия 24".
Она отметила, что чемпионат – это интеллектуальное образовательное событие, дающее возможность посмотреть, овладеть, приобрести новые компетенции, которые потом ложатся в основу среднего профессионального образования.
Мировой чемпионат WorldSkills-2019 проходит 22-27 августа в Казани. WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
22 мая, 13:16WorldSkills
Гости чемпионата WorldSkills смогут разместить резюме на сайте Роструда
000000
Обсудить 0
WorldSkillsWorld SkillsТатьяна ГоликоваРоссияКазаньОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова надеется, что участники WorldSkills останутся работать в России
РИА
Новости
Александр Арнольдович Браверман
Корпорация МСП может оказать помощь восьми проектам в Челябинской области
Баннер с символикой Восточного экономического форума
Чукотка в рамках ВЭФ расскажет о развитии чистой энергетики
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова рассказала о влиянии экзамена WorldSkills на зарплату
Лента
новостей
Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале Калининградского морского торгового порта
Один из крупнейших грузоперевозчиков отказался от использования Севморпути
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Пентагон сообщил о сносе сирийскими курдами укреплений в зоне безопасности
Панда
В "Ночь кино" в Московском зоопарке покажут фильм о пандах
Квартира
В Подмосковье на социальную ипотеку для учителей направили 122 млн рублей
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева рассказала о преимуществах деловой повестки WorldSkills
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
В России установили более тысячи новых требований к профессиям
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Выпущенные КНДР снаряды пролетели 380 км и достигли высоты в 97 км
Выращивание томатов
Более 48 тысяч тонн овощей собрано в тепличных хозяйствах Подмосковья
Краснодар
На Кубани промышленное производство с начала года выросло на 3,7%
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Власти Амурской области обсуждают возможность строительства ж/д моста в КНР
Фотограф
Брянские спасатели устроили фотосессию в поддержку кампании "Однозначно"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния