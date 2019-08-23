Голикова: WorldSkills в первый день посетили около 117 тысяч человек

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 117 тысяч человек посетили мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills в первый день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что чемпионат – это интеллектуальное образовательное событие, дающее возможность посмотреть, овладеть, приобрести новые компетенции, которые потом ложатся в основу среднего профессионального образования.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 проходит 22-27 августа в Казани. WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.