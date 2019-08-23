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РИА Новости
Туризм

В Крыму объяснили, почему украинцы приезжают отдыхать на полуостров

16:10 23.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Рост числа украинских туристов в Крыму связан со спокойной обстановкой на полуострове, сказал журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Более 5 миллионов туристов уже отдохнули в Крыму с начала года, рост туристического потока составил 11-12%, сказал на пресс-конференции в Коктебеле министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
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"Более 560 тысяч туристов приехали в Крым из Украины (с начала года). Ожидаем, что цифра по итогам года превысит миллион – это больше, чем в прошлом году", - сказал Волченко.
Министр пригласил туристов из Украины в Крым, отметив, что спокойному отдыху на полуострове ничего не угрожает.
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"Я связываю рост турпотока из Украины с историческими связями – граждане Украины Крым любили и, судя по всему, продолжают любить. Думаю, что политическая пена будет снесена… Есть экономические связи, есть привычки. Туристы из Украины могут чувствовать себя абсолютно безопасно, могут спокойно перемещаться на автомобилях с украинскими номерами, здесь спокойно относятся к украинской музыке, речи. Поэтому абсолютно комфортно для отдыха. Этим и объясняется", – сказал Волченко.
В 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 миллиона туристов. Турпоток в регион в 2017 году составил 5,2 миллиона человек. За 2016 год в Крыму отдохнули 5,57 миллиона туристов, в 2015 году полуостров посетили 4,6 миллиона отдыхающих, а в 2014 году - 3,8 миллиона туристов. Ранее власти Крыма прогнозировали, что туристический поток на полуостров в 2019 году может превысить 7 миллионов туристов.
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