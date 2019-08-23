В Крыму объяснили, почему украинцы приезжают отдыхать на полуостров

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Рост числа украинских туристов в Крыму связан со спокойной обстановкой на полуострове, сказал журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Более 5 миллионов туристов уже отдохнули в Крыму с начала года, рост туристического потока составил 11-12%, сказал на пресс-конференции в Коктебеле министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Более 560 тысяч туристов приехали в Крым из Украины (с начала года). Ожидаем, что цифра по итогам года превысит миллион – это больше, чем в прошлом году", - сказал Волченко.

Министр пригласил туристов из Украины в Крым, отметив, что спокойному отдыху на полуострове ничего не угрожает.

"Я связываю рост турпотока из Украины с историческими связями – граждане Украины Крым любили и, судя по всему, продолжают любить. Думаю, что политическая пена будет снесена… Есть экономические связи, есть привычки. Туристы из Украины могут чувствовать себя абсолютно безопасно, могут спокойно перемещаться на автомобилях с украинскими номерами, здесь спокойно относятся к украинской музыке, речи. Поэтому абсолютно комфортно для отдыха. Этим и объясняется", – сказал Волченко.