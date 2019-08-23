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РИА Новости

В Авиалесоохране отметили снижение пожароопасности в Сибири

16:06 23.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Погода повлияла на снижение опасности возникновения и распространения лесных пожаров на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, говорится в сообщении Авиалесоохраны.
Заявление сделано по итогам совещания Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. В работе штаба приняли участие представители руководства Федерального агентства лесного хозяйства, Минприроды России, Минобороны России, МЧС России, Росгидромета, Росприроднадзора, ФБУ "Авиалесоохрана", департаментов лесного хозяйства по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам, региональных лесных ведомств Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.
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"Федеральным штабом отмечено, что на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов снижается пожарная опасность по условиям погоды, и лесопожарным службам необходимо максимально использовать помощь природы при активной доработке кромок пожаров", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, на всей территории Красноярского края и Якутии сохраняется действие режима ЧС, в Билибинском и Анадырском районах Чукотского автономного округа - действие особого противопожарного режима. 24 августа дополнительные силы для тушения пожаров будут направлены в Якутию.
По данным ведомства, на 23.08.2019 на территории Российской Федерации действовали 136 лесных пожаров на площади 43 976 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению.
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