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РИА Новости

В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"

16:02 23.08.2019 (обновлено: 21:57 23.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПодготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 23 авг — РИА Новости. Самолет, летевший из Тель-Авива в Сочи со 160 пассажирами на борту, совершил аварийную посадку на курорте из-за проблем с колесом, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани города.
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи .

"По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров. Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме.
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Airbus А320Уральские авиалинииТель-АвивСочиПроисшествия
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