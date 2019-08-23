Яблоко раздора

В условиях торговой войны США с Китаем Apple стремительно сдает позиции на одном из ключевых для себя рынков. При этом Трамп, похоже, готовит новый удар: он хочет, чтобы Apple ушла из Китая, свернув производство.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.