Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T16:00Z
https://ria.ru/20190823/1557836110.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155783/60/1557836011_0:179:3070:1906_1036x0_80_0_0_6bb75fdadf70042131ead02d21edd221.jpg
РИА Новости

Яблоко раздора

16:00 23.08.2019
582
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийЯблоко раздора
Яблоко раздора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
Все материалы
В условиях торговой войны США с Китаем Apple стремительно сдает позиции на одном из ключевых для себя рынков. При этом Трамп, похоже, готовит новый удар: он хочет, чтобы Apple ушла из Китая, свернув производство.
1280000
Обсудить 1
Карикатуры
Рекомендуем
Лебедь, рак и щука
Лебедь, рак и щука
РИА
Новости
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
Новая жертва Трампа: Apple выгоняют из Китая
Московская биржа
Российский рынок отреагировал на новый виток торговой войны США и Китая
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Лента
новостей
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
Вид на гору Ай-Петри
В России прокомментировали изменение подписи к фото из Крыма в Guardian
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Флаги стран-участниц саммита G7
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
Китай ввел пошлины на американские товары стоимостью 75 миллиардов долларов
Кадр из фильма Тайна печати дракона
Российская компания подала в суд на Шварценеггера и Джеки Чана, пишут СМИ
Американский бизнесмен Дэвид Кох
В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох, сообщил источник
Банкноты номиналом 1 доллар США
В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
Выступление команды черлидеров во время футбольного матча НФЛ
Лучшие фото недели: полет "Федора" к МКС, огненное шоу и айсберг за окном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния