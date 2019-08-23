Новая жертва Трампа: Apple выгоняют из Китая

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Продажи iPhone падают по всему миру, а сама компания потеряла в цене: 962 миллиарда долларов против 1,2 триллиона в конце 2018-го. В условиях агрессивной торговой войны США с Китаем Apple стремительно сдает позиции на одном из ключевых для себя рынков — китайцы покупают все меньше смартфонов, планшетов и компьютеров. Трамп тем временем, похоже, заготовил новый удар: он хочет, чтобы Apple ушла из Китая, свернув производство. Почему одна из крупнейших IT-компаний Кремниевой долины рискует стать разменной монетой в торговом споре Вашингтона и Пекина — в материале РИА Новости.

Плохие показатели

В третьем квартале прибыль Apple упала на 13 процентов. Что касается выручки — компания заработала почти 54 миллиарда долларов, — это всего на один процент больше, чем годом ранее. Впрочем, аналитиков насторожило другое: выручка от продаж iPhone, которая традиционно приносила ей основной доход, существенно упала. Она составила 25 миллиардов долларов против 29,47 миллиарда долларов годом ранее. Впервые с 2012 года продажи смартфонов принесли "яблочной" компании менее половины выручки. Объем их продаж в годовом выражении за квартал сократился на 12 процентов.

Одна из ключевых причин, по которым продажи "яблочных" смартфонов стремительно идут вниз, — существенное снижение спроса в Китае. Корпорация фактически теряет этот ключевой для себя рынок.

После скандала с Huawei рядовые китайцы начали бойкотировать "яблочные устройства". Вдобавок еще в декабре китайский суд постановил запретить компании продавать семь моделей iPhone на территории КНР. То, что у Apple в Китае серьезные неприятности, стало ясно уже к концу 2018-го года: в четвертом квартале продажи ее смартфонов там рухнули сразу на 20 процентов.

Обострение торговой войны сулит компании еще большие проблемы. Но Дональд Трамп ранее пообещал главе Apple Тиму Куку, что новые пошлины, которые введет на китайские товары, не затронут устройства и аксессуары, собранные в Китае по заказу "яблочников".

Свое слово он, в общем-то, сдержал. В августе США ввели десятипроцентные пошлины (а с сентября угрожают поднять их до 25 процентов) на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов. Но введение тарифов на смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты торговое представительство США решило отложить до 15 декабря.

Однако руководство Аpple уже ни в чем не уверено. На днях глава компании Тим Кук встретился с Дональдом Трампом и попытался ему объяснить, что введение пошлин на китайские товары негативно скажется на конкуренции Apple с Samsung. В результате главный конкурент получит преимущество, так как, в отличие от продукции Applе, продукция южнокорейской компании не будет облагаться пошлинами при импорте в США.

Как отмечает Business Insider, в попытках вразумить главу Белого дома и предостеречь его от эскалации торговой войны Кук встречался Трампом "уже пять раз за год". "И есть признаки того, что открытый диалог Кука с Трампом пошел Apple на пользу. Компания уже получила временную отсрочку от десятипроцентных тарифов", — констатировало издание.

Грядущие потери

Но 20 августа Трамп вдруг заявил: если бы он не помог таким компаниям, как Apple, "у них были бы большие проблемы". Под "помощью" глава Белого дома явно подразумевал отсрочку от действия пошлин. По его словам, та "помощь", которую он оказывает, в частности, Apple, "продлится очень короткое время", а потому они должны сделать то, что должны — уйти из Китая.

Американский президент напомнил, что из-за переноса производства зарубежных компаний из КНР в другие страны Китай потерял два миллиарда долларов и почти два миллиона рабочих мест, а должен потерять еще больше.

Трамп оказался недоволен тем, что корпорация, как сообщали американские СМИ, перенесла производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в КНР. Поэтому, по его словам, теперь американские власти "не собираются делать для нее никаких исключений".

Чтобы уберечь американских потребителей от повышения цен на свою продукцию, Apple и сама собиралась вывести производство из Китая — но только лишь частично. Как сообщало в июне Nikkei Asian Review, компания изучает возможность вывода из КНР от 15 до 30 процентов производственных мощностей. И даже этот шаг, по оценкам аналитиков, дорого ей обойдется — до 15 процентов выручки.

Трамп же одержим идеей, что все свои устройства, и в первую очередь iPhone, корпорация вообще должна производить в США. "Не забывайте, что Apple делает свою продукцию в Китае, — отметил он еще в январе. — Я сказал Тиму Куку: друг мой, давайте вы будете делать его в США".

Наблюдатели разводят руками: идея, может, и неплоха, вот только не учитывает целый ряд логистических соображений и экономических реалий. Во-первых, производство в США значительно увеличит производственные затраты. А кроме того — где же взять столько комплектующих для сборки за пределами Китая.

Для гиганта Кремниевой долины такой настрой Трампа не сулит ничего хорошего. По самым скромным подсчетам, перенос производства в США обошелся бы ей в 40 миллиардов долларов. После неожиданной "тарифной" угрозы рыночная стоимость Apple сразу же просела на 42 миллиарда долларов. И, судя по всему, это только начало.