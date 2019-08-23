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РИА Новости

В Совфеде рассказали, какие типы вооружений необходимо разрабатывать России

15:50 23.08.2019
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. России нужно разрабатывать новые типы вооружения, которые не количественно, а качественно превосходили бы силы условного противника, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда, полковник ГРУ Алексей Кондратьев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США намеренно пошли на слом ДРСМД, чтобы, избавившись от установленных ограничений, размещать в различных регионах мира ранее запрещенные ракеты.
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По словам Путина, Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. При этом он напомнил, что по заявлению США, размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, что затрагивает коренные интересы России. Учитывая складывающиеся обстоятельства, президент РФ поручил Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.
"Сейчас идет борьба умов и фундаментальной науки. Необходимо создавать вооружения, работающие по качественно новым параметрам", - сказал Кондратьев.
Он также подчеркнул, что "готовая к войне сторона никогда не воюет", поскольку противник не осмеливается совершать агрессию в отношении этого государства.
Парламентарий также отметил, что сейчас нужно проанализировать, какова доля устаревших образцов у РФ и у США и какие новейшие образцы необходимо создавать, "которые давали бы нам превентивные возможности для создания превосходства в военной сфере не количественно, а качественно".
По словам парламентария, следует учесть и тот фактор, что совокупное соотношение ядерных сил России и Китая превосходит ядерный потенциал США и его союзников, что не может не беспокоить Вашингтон.
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"С учетом новых обстоятельств американцы могут смещать свои ракеты в сторону Тихоокеанского региона, что в любом случае представляет угрозу и для нас. Заодно под удар могут также попасть Китай и Северная Корея", - добавил он.
По мнению сенатора, США могут предпринять такие шаги для того, чтобы в ультимативной форме в дальнейшем диктовать условия для Москвы и Пекина.
В этих условиях, полагает Кондратьев, России следует учитывать военную угрозу не только со стороны Европы, но и со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона.
По его словам, разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы в любом случае будут сосредоточены в направлении критически важных объектов противника. "Необходимо предпринять все усилия, чтобы у США не было преимущества в военной сфере и использование вооружения не представлялось бы для них перспективным", - сказал законодатель.
Он также напомнил, что у России и Китая существует соглашение в сфере военно-технического сотрудничества. Кроме того, существует соглашение в сфере обороны и безопасности в рамках ОДКБ и ШОС, заключил он.
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Алексей КондратьевСовет Федерации РФОДКБШОСРоссияСШАВ мире
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