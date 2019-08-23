В Совфеде рассказали, какие типы вооружений необходимо разрабатывать России

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. России нужно разрабатывать новые типы вооружения, которые не количественно, а качественно превосходили бы силы условного противника, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда, полковник ГРУ Алексей Кондратьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США намеренно пошли на слом ДРСМД, чтобы, избавившись от установленных ограничений, размещать в различных регионах мира ранее запрещенные ракеты.

По словам Путина, Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. При этом он напомнил, что по заявлению США, размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, что затрагивает коренные интересы России. Учитывая складывающиеся обстоятельства, президент РФ поручил Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.

"Сейчас идет борьба умов и фундаментальной науки. Необходимо создавать вооружения, работающие по качественно новым параметрам", - сказал Кондратьев.

Он также подчеркнул, что "готовая к войне сторона никогда не воюет", поскольку противник не осмеливается совершать агрессию в отношении этого государства.

Парламентарий также отметил, что сейчас нужно проанализировать, какова доля устаревших образцов у РФ и у США и какие новейшие образцы необходимо создавать, "которые давали бы нам превентивные возможности для создания превосходства в военной сфере не количественно, а качественно".

По словам парламентария, следует учесть и тот фактор, что совокупное соотношение ядерных сил России и Китая превосходит ядерный потенциал США и его союзников, что не может не беспокоить Вашингтон.

"С учетом новых обстоятельств американцы могут смещать свои ракеты в сторону Тихоокеанского региона, что в любом случае представляет угрозу и для нас. Заодно под удар могут также попасть Китай и Северная Корея", - добавил он.

По мнению сенатора, США могут предпринять такие шаги для того, чтобы в ультимативной форме в дальнейшем диктовать условия для Москвы и Пекина.

В этих условиях, полагает Кондратьев, России следует учитывать военную угрозу не только со стороны Европы, но и со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы в любом случае будут сосредоточены в направлении критически важных объектов противника. "Необходимо предпринять все усилия, чтобы у США не было преимущества в военной сфере и использование вооружения не представлялось бы для них перспективным", - сказал законодатель.