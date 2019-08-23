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РИА Новости
Туризм

Более пяти миллионов туристов посетили Крым с начала года

17:35 23.08.2019 (обновлено: 17:38 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Более пяти миллионов туристов уже отдохнули в Крыму с начала года, рост турпотока составил 11-12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его данным, более 60% всех путешественников прибыли на полуостров по Крымскому мосту.
В 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 миллиона туристов, а въездной поток в регион в 2017 году составил 5,2 миллиона человек.
Ранее власти Крыма прогнозировали, что число туристов на полуострове в 2019 году может превысить семь миллионов туристов.
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