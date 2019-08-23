Более пяти миллионов туристов посетили Крым с начала года

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Более пяти миллионов туристов уже отдохнули в Крыму с начала года, рост турпотока составил 11-12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его данным, более 60% всех путешественников прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

В 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 миллиона туристов, а въездной поток в регион в 2017 году составил 5,2 миллиона человек.