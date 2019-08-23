В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох, сообщил источник

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американский предприниматель, миллиардер и один из самых богатых людей в мире Дэвид Кох скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила журналист New Yorker Джейн Майер.

Sources close to the family say David Koch has died. — Jane Mayer (@JaneMayerNYer) 23 августа 2019 г.

"Источники, близкие к семье Дэвида Коха, говорят, что он умер", — написала она в твиттере.

Кох родился 3 мая 1940 года. Получил технологическое образование и вместе с братьями начал карьеру в фирме отца Koch Industries. После его смерти Дэвид вместе с братом Чарльзом значительно расширили границы деятельности компании, занявшись инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства.

Предприниматель активно участвовал в политической жизни, финансировал различные акции. В 1980 году баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.