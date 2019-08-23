Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
"Я могу признаться во многих вещах которые творила, но я отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана. Лиам и я были вместе десять лет. Я говорила это раньше и говорю сейчас: я люблю Лиама и всегда буду любить", - написала Сайрус.
Она также добавила, что ей нечего скрывать. Поп-исполнительница не отрицает, что тусовалась в клубах, когда была несовершеннолетней, курила, пробовала наркотики, а в Интернете до сих пор полно ее обнаженных фотографий.
"В какой-то момент я приняла решение оставить прежнюю жизнь позади. Сейчас я самый здоровый и счастливый человек", - заявила певица.
Майли Сайрус поддержали тысячи пользователей, включая супермоделей Тейлор Хилл и Лили Олдридж, актрису Шейлин Вудли и певицу Мадонну.
"Слава Богу. Ты женщина, которая умеет жить. Тебе не нужно извиняться!"
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус поженились в декабре прошлого года после 10-летних отношений, которые начались после съемки в фильме "Последняя песня" (2010 год).