Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

"Я могу признаться во многих вещах которые творила, но я отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана. Лиам и я были вместе десять лет. Я говорила это раньше и говорю сейчас: я люблю Лиама и всегда буду любить", - написала Сайрус.