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РИА Новости
Культура

Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

23:55 23.08.2019
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© AP Photo / Invision / Charles SykesЛиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке Метрополитен-музея искусств "Кэмп: заметки о моде" в Нью-Йорке. 6 мая 2019
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке Метрополитен-музея искусств Кэмп: заметки о моде в Нью-Йорке. 6 мая 2019
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.

"Я могу признаться во многих вещах которые творила, но я отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана. Лиам и я были вместе десять лет. Я говорила это раньше и говорю сейчас: я люблю Лиама и всегда буду любить", - написала Сайрус.

Она также добавила, что ей нечего скрывать. Поп-исполнительница не отрицает, что тусовалась в клубах, когда была несовершеннолетней, курила, пробовала наркотики, а в Интернете до сих пор полно ее обнаженных фотографий.
"В какой-то момент я приняла решение оставить прежнюю жизнь позади. Сейчас я самый здоровый и счастливый человек", - заявила певица.
Майли Сайрус поддержали тысячи пользователей, включая супермоделей Тейлор Хилл и Лили Олдридж, актрису Шейлин Вудли и певицу Мадонну.

"Слава Богу. Ты женщина, которая умеет жить. Тебе не нужно извиняться!"

Мадонна
поп-исполнительница
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус поженились в декабре прошлого года после 10-летних отношений, которые начались после съемки в фильме "Последняя песня" (2010 год).
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма Последняя песня в Лос-Анджелесе. 25 марта 2010
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