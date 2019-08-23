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РИА Новости

На Урале более 200 воспитанников эвакуировали из детсада из-за пожара

15:38 23.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Тушение пожара. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг - РИА Новости. Более 260 человек, в том числе 215 детей, были эвакуированы в пятницу из детского сада в городе Копейск Челябинской области из-за пожара в кабинете логопеда, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
"Сегодня в 14.56 (12.56 мск) на пульт копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в детском саду на Коммунистическом проспекте. Подразделения выехали по пожару повышенного номера сложности. Воспитатели самостоятельно вызвали сотрудников МЧС (помимо того, что сработала пожарная сигнализация) и успели вывести всех детей на улицу. Всего был эвакуирован 261 человек (из них 215 детей)", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что горение происходило на площади пять квадратных метров в кабинете логопеда на третьем этаже, огонь охватил компьютер и письменный стол, уточняется в сообщении.
В 15.08 (13.08 мск) распространение пламени было остановлено, полностью пожар был потушен в 15.18 (13.18 мск), никто не пострадал, добавляется в сообщении.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и его причины, поясняет пресс-центр. Для тушения пожара привлекались 19 человек и шесть единиц техники.
Пожарная безопасность в общественных местах
30 марта 2018, 08:00РИА Новости
Пожарная безопасность в общественных местах
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ГУ МЧС по Челябинской областиКопейскПроисшествия
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