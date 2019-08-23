На Урале более 200 воспитанников эвакуировали из детсада из-за пожара

ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг - РИА Новости. Более 260 человек, в том числе 215 детей, были эвакуированы в пятницу из детского сада в городе Копейск Челябинской области из-за пожара в кабинете логопеда, пострадавших нет, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в 14.56 (12.56 мск) на пульт копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в детском саду на Коммунистическом проспекте. Подразделения выехали по пожару повышенного номера сложности. Воспитатели самостоятельно вызвали сотрудников МЧС (помимо того, что сработала пожарная сигнализация) и успели вывести всех детей на улицу. Всего был эвакуирован 261 человек (из них 215 детей)", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что горение происходило на площади пять квадратных метров в кабинете логопеда на третьем этаже, огонь охватил компьютер и письменный стол, уточняется в сообщении.

В 15.08 (13.08 мск) распространение пламени было остановлено, полностью пожар был потушен в 15.18 (13.18 мск), никто не пострадал, добавляется в сообщении.