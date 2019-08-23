Зариф выступил против пересмотра ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 23 авг - РИА Новости. Тегеран против пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Наша позиция совершенно определенная: мы считаем, что по СВПД не могут пройти повторные переговоры", - сказал Зариф, чей комментарий после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опубликовал иранский МИД.
Глава МИД Ирана также назвал переговоры с Макроном конструктивными, отметив, что на встрече стороны обменялись предложениями по тому, как обеспечить полную реализацию ядерной сделки.
По словам Зарифа, который провел переговоры с французским лидером в преддверии встречи G7 во Франции, саммит станет возможностью для Макрона обсудить вопросы, связанные с ядерной сделкой, с другими странами, в том числе сторонами соглашения.
В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг ядерной сделки.
Зариф подчеркнул, что диалог между президентами Хасаном Роухани и Эммануэлем Макроном будет продолжен. Визит министра во Францию состоялся за несколько недель до возможного третьего этапа сокращения Тегераном ядерных обязательств в ответ на невыполнение сторонами сделки этого соглашения.