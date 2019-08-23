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РИА Новости

Зариф выступил против пересмотра ядерной сделки

15:38 23.08.2019 (обновлено: 15:57 23.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТЕГЕРАН, 23 авг - РИА Новости. Тегеран против пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Наша позиция совершенно определенная: мы считаем, что по СВПД не могут пройти повторные переговоры", - сказал Зариф, чей комментарий после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опубликовал иранский МИД.
Глава МИД Ирана также назвал переговоры с Макроном конструктивными, отметив, что на встрече стороны обменялись предложениями по тому, как обеспечить полную реализацию ядерной сделки.
По словам Зарифа, который провел переговоры с французским лидером в преддверии встречи G7 во Франции, саммит станет возможностью для Макрона обсудить вопросы, связанные с ядерной сделкой, с другими странами, в том числе сторонами соглашения.
Иран
21 августа, 16:55РИА Новости
Иран продолжит сокращать выполнение обязательств по СВПД, считает эксперт
В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг ядерной сделки.
Зариф подчеркнул, что диалог между президентами Хасаном Роухани и Эммануэлем Макроном будет продолжен. Визит министра во Францию состоялся за несколько недель до возможного третьего этапа сокращения Тегераном ядерных обязательств в ответ на невыполнение сторонами сделки этого соглашения.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Эммануэль МакронМохаммад Джавад ЗарифФранцияИранВ мире
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