Зариф выступил против пересмотра ядерной сделки

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019

ТЕГЕРАН, 23 авг - РИА Новости. Тегеран против пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Наша позиция совершенно определенная: мы считаем, что по СВПД не могут пройти повторные переговоры", - сказал Зариф, чей комментарий после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном опубликовал иранский МИД.

Глава МИД Ирана также назвал переговоры с Макроном конструктивными, отметив, что на встрече стороны обменялись предложениями по тому, как обеспечить полную реализацию ядерной сделки.

По словам Зарифа, который провел переговоры с французским лидером в преддверии встречи G7 во Франции, саммит станет возможностью для Макрона обсудить вопросы, связанные с ядерной сделкой, с другими странами, в том числе сторонами соглашения.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг ядерной сделки.