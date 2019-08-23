Путин поздравил Кадырова с открытием мечети "Гордость мусульман"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с очередной годовщиной со дня рождения его отца Ахмата-Хаджи Кадырова, а также с открытием в городе Шали мечети "Гордость мусульман", сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

Самая большая в Европе мечеть, названная именем пророка Мухаммеда, официально открылась в пятницу в Шали. На церемонии открытия присутствовали гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Первоначально планировалось, что мечеть будет названа именем Рамзана Кадырова по решению жителей города Шали. О том, что она названа именем пророка Мухаммеда, Кадыров объявил на церемонии открытия.