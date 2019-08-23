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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин поздравил Кадырова с открытием мечети "Гордость мусульман"

15:35 23.08.2019 (обновлено: 18:21 23.08.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали. 23 августа 2019
Открытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали. 23 августа 2019
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Открытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали. 23 августа 2019
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с очередной годовщиной со дня рождения его отца Ахмата-Хаджи Кадырова, а также с открытием в городе Шали мечети "Гордость мусульман", сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.
Самая большая в Европе мечеть, названная именем пророка Мухаммеда, официально открылась в пятницу в Шали. На церемонии открытия присутствовали гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
Первоначально планировалось, что мечеть будет названа именем Рамзана Кадырова по решению жителей города Шали. О том, что она названа именем пророка Мухаммеда, Кадыров объявил на церемонии открытия.
Мечеть "Гордость мусульман" вмещает свыше 30 тысяч молящихся. Кроме того, прилегающая территория сможет разместить до 70 тысяч молящихся. Мечеть построена из белого мрамора с использованием в оформлении чистого золота и ручных росписей.
Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
Вчера, 11:26Религия и мировоззрение
Золото и ручная роспись: в Чечне открывается мечеть имени Рамзана Кадырова
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Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРамзан КадыровЧечняРоссияОбщество
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Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
Золото и ручная роспись: в Чечне открывается мечеть имени Рамзана Кадырова
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