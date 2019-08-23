У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Медики удалили у 59-летней женщины рекордно огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
"Фельдшер бригады рассказал, что женщина жаловалась на сильные боли, не могла лежать и почти не дышала. Врачи стабилизировали состояние пациентки и приступили к серьезному обследованию, результаты которого впечатлили даже видавших виды докторов", — говорится в сообщении.
Вес удаленной опухоли достиг 25 килограммов, и теперь врачи городской клинической больницы № 29 имени Баумана планируют отправить заявку в Книгу рекордов России.
Образование в теле женщины оказалось доброкачественным, операция по его удалению прошла успешно.
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