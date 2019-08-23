У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль

"Фельдшер бригады рассказал, что женщина жаловалась на сильные боли, не могла лежать и почти не дышала. Врачи стабилизировали состояние пациентки и приступили к серьезному обследованию, результаты которого впечатлили даже видавших виды докторов", — говорится в сообщении.