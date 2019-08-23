Китай вновь введет пошлины на американские автомобили и комплектующие

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай с 15 декабря вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено, говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР.
"В соответствии с решением комитета по тарифам Госсовета КНР начиная с 12:01 по пекинскому времени 15 декабря 2019 года вновь вступят в силу дополнительные пошлины в 25% и 5% на автомобили и комплектующие из США", - говорится в заявлении.
9 августа 2018, 16:10РИА НовостиТорговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
В декабре прошлого года после встречи лидеров двух стран в Аргентине китайская сторона приняла решение о приостановке действия тарифов на автомобили и комплектующие из США на три месяца - с 1 января по 31 марта 2019 года, 31 марта этого года решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США было продлено.