Китай вновь введет пошлины на американские автомобили и комплектующие

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай с 15 декабря вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено, говорится в заявлении на сайте министерства финансов КНР.

"В соответствии с решением комитета по тарифам Госсовета КНР начиная с 12:01 по пекинскому времени 15 декабря 2019 года вновь вступят в силу дополнительные пошлины в 25% и 5% на автомобили и комплектующие из США", - говорится в заявлении.