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РИА Новости

В ГИБДД сообщили, когда завершат пересмотр ПДД для электробайков и сегвеев

15:30 23.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМальчик катается на сегвее
Мальчик катается на сегвее
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мальчик катается на сегвее. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В ГИБДД заявили, что пересмотр Правил дорожного движения для электробайков и сегвеев завершится к концу года, в настоящее время Минтранс подготовил соответствующий проект постановления, сообщили журналистам в аппарате комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Ранее председатель комитета Ярослав Нилов направил депутатские запросы министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением обновить правила дорожного движения с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения. В пятницу в аппарате комитета сообщили, что на предложение Нилова пришел ответ за подписью главы ГИБДД.
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В документе от ГИБДД отмечается, что обозначенные в обращении депутата проблемные вопросы "являются актуальными и требующими нормативно-правового регулирования".
Минтранс, говорится в документе, в настоящее время подготовил проект постановления правительства о ПДД, направленные в том числе на "регулирование дорожного движения лиц, использующих ЭМТС".
Также в письме отмечается, что "МВД России планируется в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС".
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