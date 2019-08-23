В ГИБДД сообщили, когда завершат пересмотр ПДД для электробайков и сегвеев

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В ГИБДД заявили, что пересмотр Правил дорожного движения для электробайков и сегвеев завершится к концу года, в настоящее время Минтранс подготовил соответствующий проект постановления, сообщили журналистам в аппарате комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее председатель комитета Ярослав Нилов направил депутатские запросы министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением обновить правила дорожного движения с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения. В пятницу в аппарате комитета сообщили, что на предложение Нилова пришел ответ за подписью главы ГИБДД.

В документе от ГИБДД отмечается, что обозначенные в обращении депутата проблемные вопросы "являются актуальными и требующими нормативно-правового регулирования".

Минтранс, говорится в документе, в настоящее время подготовил проект постановления правительства о ПДД, направленные в том числе на "регулирование дорожного движения лиц, использующих ЭМТС".