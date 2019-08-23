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РИА Новости

Дискуссия о четырехдневной рабочей неделе назрела, заявил Медведев

15:27 23.08.2019 (обновлено: 15:29 23.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент РСПП Александр Шохин во время встречи. 23 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент РСПП Александр Шохин во время встречи. 23 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным сообщил, что дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела и он поручил министерствам проработать эти вопросы.
На встрече Медведев заявил, что такой переход возможен в перспективе, но не "сию секунду", и он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.
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Премьер-министр РФ добавил, что обязательно затронет эту тему и в общении с представителями профсоюзов. "Если говорить об изменении в регулировании, то эти изменения должны быть гибкими - кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что "такие возможности должны быть просто предусмотрены трудовым законодательством".
"Еще совсем недавно - в историческом плане - в нашей стране была шестидневная рабочая неделя, и это рассматривалось как норма. А сейчас нормой является пятидневная рабочая неделя, но общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", - продолжил Медведев.
По его словам, дискуссия по этому вопросу, который он поднимал в июне на сессии Международной конференции труда в Женеве, назрела. "По итогам этой сессии, а также обсуждения, которое существует в экспертных кругах, я дал поручение министерствам проработать эти вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере, и просил бы вас как руководителя самого крупного нашего объединения работодателей, тоже к этой работе подключиться, тем более, что это непосредственно, конечно, связано с позицией, которую занимают, собственно, сами работодатели", - обратился Медведев к Шохину.
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В свою очередь, глава РСПП отметил, что, когда он услышал выступление Медведева в Женеве с идеей о четырехдневной рабочей неделе, ему показалось, что "это чересчур радикальный переход".
"Но тот контекст, о котором вы, в том числе, и с трибуны (Международной конференции труда говорили), и сейчас отметили, он позволяет нам действительно увязать все аспекты, связанные и с трансформацией собственно технологической базы, и с производительностью труда, и с изменением трудового законодательства", - сказал Шохин. Он согласился, что "тут должен быть и у работников выбор - может быть, кому-то захочется больший доход получать, а кому-то - получить свободное время".
"Абсолютно верно", - заметил премьер-министр РФ.
Шохин сказал, что РСПП готов включиться в эту работу вместе с правительством и оценить позицию всех заинтересованных сторон. "Безусловно, на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений мы эту тему в ближайшее время рассмотрим", - подчеркнул глава РСПП.
"Договорились, тогда в таком ключе и будем работать", - заключил Медведев.
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Дмитрий МедведевРоссийский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинРоссияОбщество
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