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РИА Новости

Интерпол нашел бежавшего из Молдавии мужа певицы Жасмин в Израиле

15:27 23.08.2019 (обновлено: 16:35 23.08.2019)
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© Фото : By ЧурбанМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор
© Фото : By Чурбан
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Разыскиваемый властями Молдавии депутат Илан Шор находится в Израиле, об этом сообщил глава молдавского представительства Интерпола Виорел Центиу.
Парламент Молдавии по просьбе Генеральной прокуратуры 15 августа лишил Шора депутатской неприкосновенности.
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"Было установлено, что Илан Шор сейчас находится в Израиле. Его разыскивают по каналам Интерпола, если Шор решит куда-то отправиться, то он будет арестован и затем экстрадирован", - заявил Центиу в комментарии телеканалу Pro TV.
По его словам, Шора разыскивают в 194 странах.
Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава партии "Шор", стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, то Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск.
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Илан ШорИнтерполМолдавияКишиневИзраильВ мире
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