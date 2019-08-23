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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Киселев призвал восстановить ДК в Коктебеле на доход от джазового фестиваля

15:22 23.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. На деньги от продажи билетов Koktebel Jazz Party можно частично восстановить сгоревший в Коктебеле дом культуры, рассказал журналистам гендиректор МИА "Россия сегодня", председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.
По его словам, все доходы от продажи билетов, 1,5 миллиона ежегодно, ранее отдавались местной школе. На эти деньги купили электронные доски и построили внутренний двор. Он отметил, что организаторы фестиваля отказались оплачивать ремонт в школе, так как на это предусмотрены деньги из бюджета, и попросили ее руководство представить проект, на который бы не выделялся госбюджет.
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Вчера, 08:00Культура
Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
"В результате в позапрошлом году мы школе ничего не дали, потому что не было предоставлено проекта. В прошлом году мы тоже ничего не дали. В результате у нас скопилось 3 миллиона рублей, которые мы зарезервировали для достойных проектов. В этом году у нас уже солидная сумма – 4,5 миллиона рублей. В начале лета в Коктебеле сгорел дом культуры, где школьники из местной школы ходили в кружки, где занимались художественной самодеятельностью, хор, танцы. Сейчас такого нет", - рассказал Киселев.
По его данным, власти Феодосии не готовы выделить более 20 миллионов на восстановление.
"Есть возможность сделать малой кровью – ровно за эти 4,5 миллиона отреставрировать зал и костюмерные. Наверное, если мы решим все формальности, это будет возможно. Мы бы с удовольствием тогда вернули к жизни дом культуры в Коктебеле", - сказал Киселев.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Музыканты Sergey Golovnya Band выступают на Koktebel Jazz Party фестиваля Крымская весна
Вчера, 01:12РИА Новости
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
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Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевКоктебель
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