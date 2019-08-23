Киселев призвал восстановить ДК в Коктебеле на доход от джазового фестиваля

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. На деньги от продажи билетов Koktebel Jazz Party можно частично восстановить сгоревший в Коктебеле дом культуры, рассказал журналистам гендиректор МИА "Россия сегодня", председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.

По его словам, все доходы от продажи билетов, 1,5 миллиона ежегодно, ранее отдавались местной школе. На эти деньги купили электронные доски и построили внутренний двор. Он отметил, что организаторы фестиваля отказались оплачивать ремонт в школе, так как на это предусмотрены деньги из бюджета, и попросили ее руководство представить проект, на который бы не выделялся госбюджет.

"В результате в позапрошлом году мы школе ничего не дали, потому что не было предоставлено проекта. В прошлом году мы тоже ничего не дали. В результате у нас скопилось 3 миллиона рублей, которые мы зарезервировали для достойных проектов. В этом году у нас уже солидная сумма – 4,5 миллиона рублей. В начале лета в Коктебеле сгорел дом культуры, где школьники из местной школы ходили в кружки, где занимались художественной самодеятельностью, хор, танцы. Сейчас такого нет", - рассказал Киселев.

По его данным, власти Феодосии не готовы выделить более 20 миллионов на восстановление.

"Есть возможность сделать малой кровью – ровно за эти 4,5 миллиона отреставрировать зал и костюмерные. Наверное, если мы решим все формальности, это будет возможно. Мы бы с удовольствием тогда вернули к жизни дом культуры в Коктебеле", - сказал Киселев.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.