Голикова рассказала о влиянии экзамена WorldSkills на зарплату

КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Молодые люди, имеющие среднее профессиональное образование, после сдачи демонстрационного экзамена по стандарту WorldSkills быстрее находят работу и получают зарплату на 40-60% выше, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что экзамен уже внесен в образовательные программы, свыше тысячи предприятий участвуют в его проведении.

Голикова также сообщила, что в будущем обучение по стандартам WorldSkills пройдут около 150 тысяч россиян старшего возраста.

"К 2023 году во всех регионах нашей страны будут внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, которые соответствуют рынку труда. Деятельность и такая длительность программ составит не более шести месяцев", — добавила вице-премьер.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие около 1600 молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.

WorldSkills International — международное движение по популяризации рабочих профессий. Его участники нацелены на повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

Мировой чемпионат WorldSkills — крупнейшее в мире соревнование профессионального мастерства.