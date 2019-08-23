Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T17:17Z
https://ria.ru/20190823/1557834241.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155537/05/1555370525_0:220:3226:2035_1036x0_80_0_0_6bde0598e5261a90eea004aac1a4f5d4.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о влиянии экзамена WorldSkills на зарплату

15:20 23.08.2019 (обновлено: 17:17 23.08.2019)
5755
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Молодые люди, имеющие среднее профессиональное образование, после сдачи демонстрационного экзамена по стандарту WorldSkills быстрее находят работу и получают зарплату на 40-60% выше, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что экзамен уже внесен в образовательные программы, свыше тысячи предприятий участвуют в его проведении.
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
22 августа, 19:02Радио
Десять главных "фишек" церемонии открытия WorldSkills
Голикова также сообщила, что в будущем обучение по стандартам WorldSkills пройдут около 150 тысяч россиян старшего возраста.

"К 2023 году во всех регионах нашей страны будут внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, которые соответствуют рынку труда. Деятельность и такая длительность программ составит не более шести месяцев", — добавила вице-премьер.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие около 1600 молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осматривает площадку проведения 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
22 августа, 16:33РИА Новости
Медведев посетил центр подготовки российской сборной к WorldSkills в Казани
WorldSkills International — международное движение по популяризации рабочих профессий. Его участники нацелены на повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
Мировой чемпионат WorldSkills — крупнейшее в мире соревнование профессионального мастерства.
Россия участвует в движении с 2012 года и проводит региональные чемпионаты в десятках субъектов.
21711645
Обсудить 3
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеWorld SkillsТатьяна ГоликоваРоссияКазаньОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Лента
новостей
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
Китай ввел пошлины на американские товары стоимостью 75 миллиардов долларов
Председатель правительства Дмитрий Медведев и президент РСПП Александр Шохин во время встречи. 23 августа 2019
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Кадр из фильма Тайна печати дракона
Российская компания подала в суд на Шварценеггера и Джеки Чана, пишут СМИ
Найденная в Нижегородской области девочка
В Нижегородской области волонтеров наградили за участие в поисках девочки
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Денис Терехов, Игорь Бахтин
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
Мария Захарова посетила на Машуке секцию обучения кавказским танцам. Стоп-кадр видео
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния