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РИА Новости

СК направил в суд дело участника незаконной акции в Москве Подкопаева

15:16 23.08.2019 (обновлено: 15:40 23.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Завершено расследование в отношении Ивана Подкопаева, обвиняемого в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, дело направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Подкопаева, которому предъявлено обвинение в... "применении насилия в отношении представителя власти"... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 27 июля во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил химическое вещество в лица правоохранителей. В результате двое пострадали, получив химические ожоги слизистой глаз. При задержании мужчина отрицал причастность к нападению. В ходе досмотра у него изъяли ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми он прибыл на акцию.
Подчеркивается, что следователи досконально выяснили его маршрут от прибытия на митинг до нападения на правоохранителей и попытки скрыться в сквере. "В результате в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что материалы дела в отношении Подкопаева были выделены в отдельное производство. Кроме того, по аналогичным составам преступления завершено расследование в отношении ещё трех фигурантов - Данила Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Расследование дела об июльских массовых беспорядках продолжается.
Подкопаев был арестован в начале августа сроком до 27 сентября. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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