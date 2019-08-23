СК направил в суд дело участника незаконной акции в Москве Подкопаева

Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. Архивное фото

Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Завершено расследование в отношении Ивана Подкопаева, обвиняемого в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, дело направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Подкопаева, которому предъявлено обвинение в... "применении насилия в отношении представителя власти"... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 июля во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил химическое вещество в лица правоохранителей. В результате двое пострадали, получив химические ожоги слизистой глаз. При задержании мужчина отрицал причастность к нападению. В ходе досмотра у него изъяли ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми он прибыл на акцию.

Подчеркивается, что следователи досконально выяснили его маршрут от прибытия на митинг до нападения на правоохранителей и попытки скрыться в сквере. "В результате в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал", - подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что материалы дела в отношении Подкопаева были выделены в отдельное производство. Кроме того, по аналогичным составам преступления завершено расследование в отношении ещё трех фигурантов - Данила Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Расследование дела об июльских массовых беспорядках продолжается.

Подкопаев был арестован в начале августа сроком до 27 сентября. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.