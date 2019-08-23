Сирийский телеканал сообщил о задержании сотрудника израильскими силовиками

ДАМАСК, 23 авг – РИА Новости. Сирийский гостелеканал Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил о задержании своего сотрудника на Западном берегу реки Иордан рядом с местом, где произошел взрыв в пятницу, и изъятии оборудования израильскими органами безопасности.

Ранее сообщалось, что трое израильтян получили ранения при взрыве на Западном берегу реки Иордан, позже президент Израиля объявил о гибели одной из раненых. Израильские военные характеризуют инцидент как предполагаемый теракт с применением самодельного взрывного устройства.

"Оккупационные силы Израиля задержали сотрудника Ikhbariya и изъяли у него оборудование в деревне Дейр-Ибзиг к западу от Рамаллаха рядом с местом, где произошел взрыв в поселении Долев", - передает канал.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны.