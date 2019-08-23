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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский телеканал сообщил о задержании сотрудника израильскими силовиками

15:11 23.08.2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновРека Иордан
Река Иордан
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Река Иордан. Архивное фото
ДАМАСК, 23 авг – РИА Новости. Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил о задержании своего сотрудника на Западном берегу реки Иордан рядом с местом, где произошел взрыв в пятницу, и изъятии оборудования израильскими органами безопасности.
Ранее сообщалось, что трое израильтян получили ранения при взрыве на Западном берегу реки Иордан, позже президент Израиля объявил о гибели одной из раненых. Израильские военные характеризуют инцидент как предполагаемый теракт с применением самодельного взрывного устройства.
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"Оккупационные силы Израиля задержали сотрудника Ikhbariya и изъяли у него оборудование в деревне Дейр-Ибзиг к западу от Рамаллаха рядом с местом, где произошел взрыв в поселении Долев", - передает канал.
Сирия и Израиль находятся в состоянии войны.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
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