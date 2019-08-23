Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства Дмитрий Медведев и президент РСПП Александр Шохин во время встречи. 23 августа 2019

Председатель правительства Дмитрий Медведев и президент РСПП Александр Шохин во время встречи. 23 августа 2019

ГОРКИ, 23 авг — РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе, но он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что такой переход совершится, "конечно, не сию секунду".

Медведев также отметил, что необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами и работников и работодателей.

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили", — сказал глава правительства.

Он напомнил, что не так давно нормой была шестидневная рабочая неделя, а теперь норма — пятидневная.

"Но общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", — продолжил Медведев, отметив, что дискуссия по этому вопросу уже назрела.

Он напомнил, что уже дал министерствам соответствующее поручение и попросил Шохина также подключиться к проработке этих вопросов.

Впервые о том, что рабочая неделя может стать четырехдневной, Медведев заявил в начале июня. Эту идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, направившая соответствующие предложения в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.