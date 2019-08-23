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РИА Новости

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

15:05 23.08.2019 (обновлено: 00:47 24.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев и президент РСПП Александр Шохин во время встречи. 23 августа 2019
Председатель правительства Дмитрий Медведев и президент РСПП Александр Шохин во время встречи. 23 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Дмитрий Медведев и президент РСПП Александр Шохин во время встречи. 23 августа 2019
ГОРКИ, 23 авг — РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе, но он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.
"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", — сказал премьер.
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При этом он подчеркнул, что такой переход совершится, "конечно, не сию секунду".
Медведев также отметил, что необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами и работников и работодателей.
"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили", — сказал глава правительства.
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Он напомнил, что не так давно нормой была шестидневная рабочая неделя, а теперь норма — пятидневная.
"Но общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", — продолжил Медведев, отметив, что дискуссия по этому вопросу уже назрела.
Он напомнил, что уже дал министерствам соответствующее поручение и попросил Шохина также подключиться к проработке этих вопросов.
Впервые о том, что рабочая неделя может стать четырехдневной, Медведев заявил в начале июня. Эту идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, направившая соответствующие предложения в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели. Сделать это ведомство должно до 30 сентября.
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Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
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Обсудить 252
Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
бред какой то. Хотят сократить рабочую неделю, то есть есть много работников но мало работы. И в то же время увеличивают пенсионный возраст, тем самым добавляя работников. Какое то непоследовательное государство у нас становится.
23 августа, 15:29
владимир кочиев
3672075130
Уважаю Дмитрия Анатольевича, молодец.
23 августа, 15:36
Можем Повторить
6965128278
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