Иванов назвал сравнения ЧП близ Северодвинска с Чернобылем "полной ахинеей"

"Меня удивляет немножко другое. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас, летом, новостей мало. Но у меня вызывает все-таки некоторое удивление, когда эту трагедию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие. Это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски", - заявил Иванов.