Иванов назвал сравнения ЧП близ Северодвинска с Чернобылем "полной ахинеей"

МУРМАНСК, 23 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал "полной ахинеей" попытки сравнения ЧП в Архангельской области с Чернобылем и утверждения, что там якобы испытывалось ядерное оружие.
На просьбу журналистов прокомментировать произошедшее в Архангельской области Иванов ответил, что ему трудно добавить на эту тему что-то после того, как об этом "исчерпывающе" сказали президент России Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Меня удивляет немножко другое. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас, летом, новостей мало. Но у меня вызывает все-таки некоторое удивление, когда эту трагедию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие. Это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски", - заявил Иванов.
"Что касается экологической обстановки - то существуют, вы знаете, многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой, причем не только в Российской Федерации, а и у наших соседей, в Норвегии, в Финляндии. Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала", - добавил Иванов.
На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявляли, что радиационный фон в норме.