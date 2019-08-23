Aurus не планирует розничных продаж автомобилей в 2019 году

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Розничных продаж автомобилей Aurus в 2019 году не планируется, у дилера можно будет только посмотреть машину и оставить заявку, рассказал журналистам глава бренда Aurus Адиль Ширинов.

"В этом году розничных продаж мы не планируем. Будем принимать заявки", - сказал Ширинов, добавив, что планы строятся из текущих производственных мощностей института НАМИ, который способен выпускать до 200 машин семейства Aurus в год.

"В части приобретения - пока приобрести автомобиль, или заключить контракт, подождать и получить его впоследствии, возможности не будет. Пока мы сможем показать автомобиль и принять заявку", - сказал гендирекор "Панавто", которая открыла галерею Aurus, Кирилл Павлович, предположив, что первые продажи розничным клиентам могут состояться в 2021 году.