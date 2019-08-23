На севере Москвы мужчина ранил женщину ножом

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мужчина ранил женщину острым предметом во дворе дома 4А на улице Софьи Ковалевской, сейчас пострадавшую передали врачам, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка полиции.

"В ходе конфликта мужчина причинил женщине травму острым предметом - предположительно, ножом. Пострадавшую передали врачам для оказания медицинской помощи", - рассказал собеседник агентства.

Напавшего задержали и доставили в полицию. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.