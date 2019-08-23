Консульские сотрудники посольства США собираются посетить Пола Уилана

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Консульские сотрудники посольства США собираются посетить обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана на следующей неделе, рассказал журналистам его адвокат Владимир Жеребенков.
В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до 29 октября.
"Консулы: вчера канадский был, на следующей неделе американские к нему собираются. Следователь сказал, что договоренность уже об этом есть, поскольку мы планируем следственные действия, то есть согласовываем эти вопросы", - сказал Жеребенков.
Он добавил, что Уилана посещают консульские сотрудники "из всех четырех стран" и "в этом плане проблем нет".
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".