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РИА Новости

Консульские сотрудники посольства США собираются посетить Пола Уилана

14:52 23.08.2019 (обновлено: 15:08 23.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Консульские сотрудники посольства США собираются посетить обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана на следующей неделе, рассказал журналистам его адвокат Владимир Жеребенков.
В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до 29 октября.
"Консулы: вчера канадский был, на следующей неделе американские к нему собираются. Следователь сказал, что договоренность уже об этом есть, поскольку мы планируем следственные действия, то есть согласовываем эти вопросы", - сказал Жеребенков.
Он добавил, что Уилана посещают консульские сотрудники "из всех четырех стран" и "в этом плане проблем нет".
Гражданин США Пол Уилан
26 июля, 13:36РИА Новости
Пол Уилан вновь заявил об угрозах со стороны ФСБ
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 12:55РИА Новости
Фельдшер рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
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Пол УиланМоскваРоссияСШАПроисшествия
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