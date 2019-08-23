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РИА Новости
Союзное государство

Румас рассказал о принципе "две страны — один рынок" в интеграции с Россией

14:48 23.08.2019
1457
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСергей Румас
Сергей Румас
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Белоруссия и Россия к ноябрю разработают около 28 дорожных карт по интеграции, заявил в пятницу премьер республики Сергей Румас.
"В программе действий (по интеграции в Союзном государстве - ред.) заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". По этой программе будут разработаны около 28 дорожных карт. Они должны быть подготовлены к 1 ноября", - цитирует Румаса Sputnik Беларусь по итогам доклада у президента республики Александра Лукашенко.
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4671006
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Союзное государствоСергей РумасАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А где единая валюта, где единые налоги, где единая таможня, где единый бюджет, где единый парламент? Опять идёт бла-бла-бла Было же распоряжение глав государств к декабрю разработать полную дорожную карту реализации всех соглашений, предусмотренных договором о союзном государстве.
23 августа, 20:04
Igor Loshkov
1070101
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