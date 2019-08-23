Румас рассказал о принципе "две страны — один рынок" в интеграции с Россией

МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Белоруссия и Россия к ноябрю разработают около 28 дорожных карт по интеграции, заявил в пятницу премьер республики Сергей Румас.
"В программе действий (по интеграции в Союзном государстве - ред.) заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". По этой программе будут разработаны около 28 дорожных карт. Они должны быть подготовлены к 1 ноября", - цитирует Румаса Sputnik Беларусь по итогам доклада у президента республики Александра Лукашенко.