В Югре нашли тело второго подростка, пропавшего на рыбалке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе тело второго подростка, который вместе с товарищем уехал на рыбалку и не вернулся, сообщил РИА Новости в пятницу директор департамента гражданской защиты населения Югры Александр Некрасов.

Подростки 2003-2004 годов рождения из села Саранпауль Березовского района ХМАО пропали в понедельник после того, как уехали рыбачить на моторной лодке. В окружном учреждении "Центроспас-Югория" сообщали, что изначально в экстренные службы обратились местные жители, которые обнаружили на реке Ляпин пустую лодку.

Позже в региональном УМВД пояснили РИА Новости, что моторная лодка принадлежит отцу одного из пропавших детей. В свою очередь в окружном следственном управлении, ссылаясь на сведения мужчины, подтвердили, что его сын и знакомый уехали на рыбалку утром в понедельник, однако домой не вернулись и на связь не выходили. По факту исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в пятницу в "Центроспасе" сообщили, что в реке найдено тело одного из подростков. В поисках второго, помимо спасателей, участвовали более 40 волонтеров, кроме того, ранее в операции был задействован вертолет Ми-8.

"Подняли спасатели буквально 40 минут назад тело второго подростка. Сейчас мы передаем их в органы МВД", - сказал Некрасов.