Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T14:47Z
https://ria.ru/20190823/1557831808.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/26941/21/269412164_0:18:2741:1559_1036x0_80_0_0_58ac23ce2e9f399f467869046d5c4ff8.jpg
РИА Новости

В Югре нашли тело второго подростка, пропавшего на рыбалке

14:47 23.08.2019
3862
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКатер спасателей МЧС
Катер спасателей МЧС
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Катер спасателей МЧС. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе тело второго подростка, который вместе с товарищем уехал на рыбалку и не вернулся, сообщил РИА Новости в пятницу директор департамента гражданской защиты населения Югры Александр Некрасов.
Подростки 2003-2004 годов рождения из села Саранпауль Березовского района ХМАО пропали в понедельник после того, как уехали рыбачить на моторной лодке. В окружном учреждении "Центроспас-Югория" сообщали, что изначально в экстренные службы обратились местные жители, которые обнаружили на реке Ляпин пустую лодку.
Сплав по реке. Архивное фото
31 июля, 03:09РИА Новости
В МЧС рассказали, как вернуться живым с речной прогулки
Позже в региональном УМВД пояснили РИА Новости, что моторная лодка принадлежит отцу одного из пропавших детей. В свою очередь в окружном следственном управлении, ссылаясь на сведения мужчины, подтвердили, что его сын и знакомый уехали на рыбалку утром в понедельник, однако домой не вернулись и на связь не выходили. По факту исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело.
Ранее в пятницу в "Центроспасе" сообщили, что в реке найдено тело одного из подростков. В поисках второго, помимо спасателей, участвовали более 40 волонтеров, кроме того, ранее в операции был задействован вертолет Ми-8.
"Подняли спасатели буквально 40 минут назад тело второго подростка. Сейчас мы передаем их в органы МВД", - сказал Некрасов.
Власти Березовского района во вторник вечером ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пропажей подростков, а также после исчезновения мужчины на реке Северная Сосьва недалеко от городского поселения Игрим. Губернатор Югры Наталья Комарова позже написала на своей странице в Instagram, что лично контролирует ход поисковой операции.
1112301
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Башкирии заподозрили в избиении и изнасиловании 81-летней женщины
РИА
Новости
Осмотр летательного аппарата после падения в Вологодской области
СК опубликовал видео с упавшим в реку под Вологдой летательным аппаратом
Пляж в Сочи
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Лента
новостей
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Пакт, спасший страну: 80 лет договору СССР с Германией о ненападении
Крымский мост
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Самолет в аэропорту Гонолулу
В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
Женщина наблюдает за участниками танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Литейщик пьет воду
Названы самые опасные профессии для репродуктивного здоровья работников
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния