В ЛНР заявили о наращивании сил со стороны ВСУ в Донбассе

Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы и средства в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.

"Противник продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции", - сказал Осадчий.

По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие вооружения, в том числе буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б", противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" в район Лисичанска, БТР в район населенного пункта Станица Луганская и самоходных артустановок (САУ) 2С1 "Гвоздика" в район населенного пункта Бахмут. Осадчий уточнил, что украинские силовики используют для размещения вооружения и техники объекты гражданской инфраструктуры, в том числе бронетранспортеров, бронированных разведывательных машин и БМП во дворах жилых домов в Золотом-4 и Александрополье и в районе школ в Попасной и Троицком.