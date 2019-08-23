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РИА Новости

В ЛНР заявили о наращивании сил со стороны ВСУ в Донбассе

14:46 23.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы и средства в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.
"Противник продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции", - сказал Осадчий.
По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие вооружения, в том числе буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б", противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" в район Лисичанска, БТР в район населенного пункта Станица Луганская и самоходных артустановок (САУ) 2С1 "Гвоздика" в район населенного пункта Бахмут. Осадчий уточнил, что украинские силовики используют для размещения вооружения и техники объекты гражданской инфраструктуры, в том числе бронетранспортеров, бронированных разведывательных машин и БМП во дворах жилых домов в Золотом-4 и Александрополье и в районе школ в Попасной и Троицком.
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Осадчий добавил, что "с целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей", украинские силовики продолжают создавать препятствия работе международных наблюдателей "путем проведения обстрелов, направленных на уничтожение БПЛА миссии ОБСЕ". По его словам, украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вне мест хранения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах СММ ОБСЕ.
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