В ЕК рассказали о состоянии здоровья Юнкера после операции

БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер, перенесший недавно срочную операцию, идет на поправку, сообщила в пятницу журналистам представитель ЕК.

"Юнкер идет на поправку после перенесенной операции. Сейчас он находится уже дома в Люксембурге, выздоровление идет успешно", - сообщила на брифинге представитель ЕК Мина Андреева.

По ее словам, Юнкер может приступить к работе уже на следующей неделе.