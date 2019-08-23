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РИА Новости

В ЕК рассказали о состоянии здоровья Юнкера после операции

14:45 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер, перенесший недавно срочную операцию, идет на поправку, сообщила в пятницу журналистам представитель ЕК.
"Юнкер идет на поправку после перенесенной операции. Сейчас он находится уже дома в Люксембурге, выздоровление идет успешно", - сообщила на брифинге представитель ЕК Мина Андреева.
По ее словам, Юнкер может приступить к работе уже на следующей неделе.
Как сообщалось 17 августа, глава ЕК прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему должна была быть проведена срочная холецистэктомия - хирургическое удаление желчного пузыря. Он не примет участия в саммите G7 во Франции.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
21 августа, 13:45РИА Новости
На G7 не будет представителей ЕК из-за болезни Юнкера
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