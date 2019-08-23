В ЕК рассказали о состоянии здоровья Юнкера после операции

БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер, перенесший недавно срочную операцию, идет на поправку, сообщила в пятницу журналистам представитель ЕК.
"Юнкер идет на поправку после перенесенной операции. Сейчас он находится уже дома в Люксембурге, выздоровление идет успешно", - сообщила на брифинге представитель ЕК Мина Андреева.
По ее словам, Юнкер может приступить к работе уже на следующей неделе.
Как сообщалось 17 августа, глава ЕК прервал свой отпуск по медицинским причинам и был отправлен в Люксембург, где ему должна была быть проведена срочная холецистэктомия - хирургическое удаление желчного пузыря. Он не примет участия в саммите G7 во Франции.
21 августа, 13:45РИА НовостиНа G7 не будет представителей ЕК из-за болезни Юнкера