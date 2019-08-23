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РИА Новости

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре

14:42 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВиталий Мутко
Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Виталий Мутко . Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Федеральные власти готовы оказать поддержку в завершении объектов долевого строительства в Краснодаре, как только регион сформирует соответствующий механизм, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Проблема обманутых дольщиков является одной из самых болезненных в Краснодарском крае. В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.
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"Самое главное, что проблема не скрывается. Второе, что есть своя программа достройки. Что честно говорится, что механизмов привлечения инвестиций здесь нет... Мы этой темой занялись, мы ее вытащили из тени... Мы впервые на это пошли, выделили в этом году 16 миллиардов на начало достройки проблемных домов в целом по стране... Есть заказчик в лице фонда края, есть подрядчик... Мы найдем механизм софинансирования, договоримся... Мы готовы поддержать, просто некуда пока деньги выделять", - сказал Мутко в ходе осмотра долгостроев в Краснодаре.
В начале года заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, курирующий вопросы защиты прав дольщиков в регионе, отметил, что в 2018 году краевые власти вместе с правоохранителями достигли определённых успехов. Всего, по данным прокуратуры региона, в минувшем году были восстановлены права 40 тысяч дольщиков, в эксплуатацию сдано 117 долгостроев.
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Виталий МуткоАндрей КикотьКраснодарКраснодарский крайРоссияОбщество
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