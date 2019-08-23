Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре

Проблема обманутых дольщиков является одной из самых болезненных в Краснодарском крае. В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков. В настоящее время ведётся формирование соответствующего фонда.

"Самое главное, что проблема не скрывается. Второе, что есть своя программа достройки. Что честно говорится, что механизмов привлечения инвестиций здесь нет... Мы этой темой занялись, мы ее вытащили из тени... Мы впервые на это пошли, выделили в этом году 16 миллиардов на начало достройки проблемных домов в целом по стране... Есть заказчик в лице фонда края, есть подрядчик... Мы найдем механизм софинансирования, договоримся... Мы готовы поддержать, просто некуда пока деньги выделять", - сказал Мутко в ходе осмотра долгостроев в Краснодаре.