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РИА Новости

В Берлине велосипедист застрелил прохожего

14:29 23.08.2019 (обновлено: 14:42 23.08.2019)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.  Один человек погиб в результате стрельбы в берлинском районе Моабит, сообщила местная полиция.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на полицию, что в результате стрельбы на набережной пострадал один человек.
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"Около 12.00 по местному времени (13.00 мск) в Моабите неизвестный велосипедист застрелил человека. Сейчас многие наши коллеги прибыли на место инцидента", - сообщается в Twitter полиции.
О причинах стрельбы информации нет. Как пишет газета Berliner Kurier, по неподтвержденным данным, пострадавший получил смертельный выстрел в голову. Преступник, предположительно, выбросил орудие преступления в реку Шпрее. Пойман ли преступник или до сих пор находится на свободе, не сообщается.
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