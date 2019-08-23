В Берлине велосипедист застрелил прохожего

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в берлинском районе Моабит, сообщила местная полиция.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на полицию, что в результате стрельбы на набережной пострадал один человек.
"Около 12.00 по местному времени (13.00 мск) в Моабите неизвестный велосипедист застрелил человека. Сейчас многие наши коллеги прибыли на место инцидента", - сообщается в Twitter полиции.
О причинах стрельбы информации нет. Как пишет газета Berliner Kurier, по неподтвержденным данным, пострадавший получил смертельный выстрел в голову. Преступник, предположительно, выбросил орудие преступления в реку Шпрее. Пойман ли преступник или до сих пор находится на свободе, не сообщается.