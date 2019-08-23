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РИА Новости

Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

14:29 23.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 29 октября", - огласила решение судья Елена Канева.
Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела, однако слушателей допустили до начала заседания и на оглашение решения. Также в суде присутствовали сотрудники консульского отдела посольства США, но в этот раз без генерального консула Майкла Йодера.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 11:12РИА Новости
Суд отказался вывести прокурора из процесса по делу Уилана
В самом начале процесса Уилан заявил отвод прокурору, так как, по его словам, сотрудники ФСБ нарушают его права, а прокуратура действует в интересах службы и "ничего не предпринимает". Суд прошение Уилана отклонил, объяснив это тем, что он не раскрыл, каким образом прокурор заинтересован в исходе дела.
Обвиняемый также пожаловался в суде на состояние здоровья, после чего судья Канева решила вызвать ему скорую помощь. Ранее его адвокаты сообщали, что Уилан страдает от паховой грыжи, в СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные у коллег из США. Фельдшер скорой, осмотрев Уилана, заявила журналистам, что он не нуждается в экстренной госпитализации.
Как считает защита Уилана, расследование дела может быть завершено уже в сентябре, после чего оно поступит в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Гражданин США Пол Уилан в суде
26 июня, 13:51РИА Новости
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 12:55РИА Новости
Фельдшер рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
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