Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 29 октября", - огласила решение судья Елена Канева.

Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела, однако слушателей допустили до начала заседания и на оглашение решения. Также в суде присутствовали сотрудники консульского отдела посольства США, но в этот раз без генерального консула Майкла Йодера.

В самом начале процесса Уилан заявил отвод прокурору, так как, по его словам, сотрудники ФСБ нарушают его права, а прокуратура действует в интересах службы и "ничего не предпринимает". Суд прошение Уилана отклонил, объяснив это тем, что он не раскрыл, каким образом прокурор заинтересован в исходе дела.

Обвиняемый также пожаловался в суде на состояние здоровья, после чего судья Канева решила вызвать ему скорую помощь. Ранее его адвокаты сообщали, что Уилан страдает от паховой грыжи, в СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные у коллег из США. Фельдшер скорой, осмотрев Уилана, заявила журналистам, что он не нуждается в экстренной госпитализации.

Как считает защита Уилана, расследование дела может быть завершено уже в сентябре, после чего оно поступит в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.