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РИА Новости

"Аэропорты регионов" опровергли сообщение о снижении числа рейсов в Саратов

14:29 23.08.2019
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области
© РИА Новости / Роман Пятаков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Информация о том, что авиакомпании снижают количество рейсов в Саратов из-за высоких тарифов нового аэропорта "Гагарин", не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Аэропорты регионов".
Газета "Ведомости" во вторник сообщила, что авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова из-за высоких аэропортовых сборов. Газета отмечала, что в зимнем расписании в системах бронирования "Аэрофлота" и S7 нет рейсов в Саратов. Позднее представитель "Аэрофлота" заявил РИА Новости, что компания 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый саратовский аэропорт "Гагарин".
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"Именно с обострением конкурентной борьбы мы связываем появление в СМИ информации, основанной на заявлениях одной из авиакомпаний, о том, что количество рейсов из Саратова якобы сокращается из-за "завышенных" тарифов аэропорта. Данная информация является абсолютно недостоверной и вводит общество в заблуждение. В действительности полетная программа из аэропорта "Гагарин" развивается: увеличиваются доступные провозные емкости, расширяется маршрутная сеть и с первых дней работы растет пассажиропоток", - сказал представитель пресс-службы.
По словам собеседника, отдельное снижение частоты полетов абсолютно логично и ожидаемо, является следствием использования более вместительных среднемагистральных самолетов и не ведет к сокращению доступной пассажирам кресельной емкости. Он отметил, что в первые трое суток работы аэропорт обслужил 57 рейсов и 5500 пассажиров. Суточный пассажиропоток "Гагарина" на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта. Холдинг отмечает интерес перевозчиков к новому аэропорту.
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"На сегодняшний день все авиакомпании, за исключением S7 Airlines, сформировали расписание полетов в столицу на осенне-зимний период и приступили к продажам билетов. Авиакомпания S7 Airlines уже запросила в аэропорту "Гагарин" слоты на выполнение двух ежедневных рейсов в Москву на региональном самолете Embraer 170", - добавил он.
"Новый аэропорт позволил не только обеспечить высокий уровень комфорта для пассажиров, но и дал авиакомпаниям возможность использовать более вместительные и эффективные самолеты. Это позволяет авиакомпаниям выполнять рейсы на среднемагистральных самолетах в "Гагарин" более чем на 20% дешевле, чем на региональных самолетах в старый аэропорт. Также необходимо отметить существенное снижение стоимости топлива: в новом аэропорту тонна авиатоплива стоит на 24% дешевле, чем в старом", - сказал собеседник агентства.
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ВедомостиАэрофлотS7 AirlinesМоскваСаратовЭкономика
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