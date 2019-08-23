"Аэропорты регионов" опровергли сообщение о снижении числа рейсов в Саратов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Информация о том, что авиакомпании снижают количество рейсов в Саратов из-за высоких тарифов нового аэропорта "Гагарин", не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Аэропорты регионов".

Газета " Ведомости " во вторник сообщила, что авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова из-за высоких аэропортовых сборов. Газета отмечала, что в зимнем расписании в системах бронирования "Аэрофлота" и S7 нет рейсов в Саратов. Позднее представитель "Аэрофлота" заявил РИА Новости, что компания 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый саратовский аэропорт "Гагарин".

"Именно с обострением конкурентной борьбы мы связываем появление в СМИ информации, основанной на заявлениях одной из авиакомпаний, о том, что количество рейсов из Саратова якобы сокращается из-за "завышенных" тарифов аэропорта. Данная информация является абсолютно недостоверной и вводит общество в заблуждение. В действительности полетная программа из аэропорта "Гагарин" развивается: увеличиваются доступные провозные емкости, расширяется маршрутная сеть и с первых дней работы растет пассажиропоток", - сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника, отдельное снижение частоты полетов абсолютно логично и ожидаемо, является следствием использования более вместительных среднемагистральных самолетов и не ведет к сокращению доступной пассажирам кресельной емкости. Он отметил, что в первые трое суток работы аэропорт обслужил 57 рейсов и 5500 пассажиров. Суточный пассажиропоток "Гагарина" на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта. Холдинг отмечает интерес перевозчиков к новому аэропорту.

"На сегодняшний день все авиакомпании, за исключением S7 Airlines, сформировали расписание полетов в столицу на осенне-зимний период и приступили к продажам билетов. Авиакомпания S7 Airlines уже запросила в аэропорту "Гагарин" слоты на выполнение двух ежедневных рейсов в Москву на региональном самолете Embraer 170", - добавил он.