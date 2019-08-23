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РИА Новости

России не нужен крупный военный бюджет для ответа США, считает эксперт

14:27 23.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс Бал
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Береговой ракетный комплекс "Бал". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. России не нужен крупный военный бюджет, чтобы ответить на испытание США крылатой ракеты дальностью свыше 500 километров, считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
В пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенный 18 августа США пуск крылатой ракеты подтверждает имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием запрещённого по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оружия. Президент отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но, напомнив, что по военным расходам занимает лишь седьмое место в мире, добавил, что РФ разрабатывает новейшие, не имеющие аналога в мире вооружения, намерена продолжить обеспечивать свою безопасность и дать симметричный ответ на последние действия США.
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"У нас существует прочная американская школа – измерять мощь государства по объему его военного бюджета, но история знает огромное количество примеров, когда государство с небольшим военным бюджетом побеждало на поле боя государство с крупным военным бюджетом. Зачем нужен огромный бюджет? На самом деле великие военные школы строились исходя из возможностей маленького военного бюджета за счет методики компенсаций", - заявил Фененко РИА Новости, отвечая на вопрос, необходимо ли РФ повышать военные расходы для ответа США.
Он согласился с мнением президента, что США давно планировали выйти из ДРСМД.
"Первые заявления о возможном выходе США из ДРСМД зазвучали еще в начале 2001 года, когда к власти пришла администрация Джорджа Буша-младшего, вторая волна дискуссий началась приблизительно в 2007 году, к концу президентского срока Буша, когда говорилось о необходимости развертывания ракет средней и меньшей дальности в Азии, чтобы блокировать растущую мощь Китая. А с 2012 года начались разговоры о возможности выхода из договора ради замены устаревшего парка основных средств сдерживания. Так что говорить о том, что это произошло в ответ на действия России в 2015 году, не приходится", - отметил собеседник агентства.
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По словам эксперта, использование США пусковых установок Mk-41 для испытаний ракеты 18 августа действительно указывает на угрозу, что крылатые ракеты могут быть размещены на таких установках в Румынии и Польше, хотя в Вашингтоне заявляют, что используемые в Европе установки "не имеют наступательного потенциала".
"В любом деле самое главное – инфраструктура. Главное не то, что будут развернуты сами ракеты конкретных типов, а главное, что будут созданы соответствующие базы, системы логистики, включая радары, системы обеспечения, будут созданы станции наведения на цели, а дальше – дело техники, можно развернуть и другие ракеты", - пояснил Фененко.
Комментируя слова Путина о том, что размещение крылатых ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет затрагивать интересы РФ, эксперт отметил, что Россия будет вынуждена отвечать симметрично на такой гипотетический шаг Вашингтона. "Конечно, у нас не будет другого выхода (кроме как разместить аналогичные ракеты в ответ на действия США – ред.). Если США разместят в Японии или Южной Корее аналогичные классы ракет, а может, и на Аляске, нам придется размещать такие же ракеты на Дальнем Востоке", - заявил эксперт.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
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Недружелюбное привидение Эспер. Шеф Пентагона предложил России сдаться Если, сказал, Россия хочет продлить СНВ-3, то она должна включить в него все свое оружие. И старое, и новое, и то, что подпадет под ДРСМД, которого уже нет. А автоматы и пистолеты, ‒ видимо, по мнению Эспера, покорно должны уточнить русские.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
Путин заявил, что его беспокоит возможность запусков испытанной США ракеты из Румынии и Польши. Как указал российский лидер, пуски этих ракет могут быть осуществлены с установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. По его словам, для Москвы это означает, что возникает новая угроза, на которую Россия соответствующим образом должна реагировать.
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Выход США из договора о РСМДМИД РФМинистерство обороны СШАВладимир ПутинЕвропаРоссияСШАВ мире
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