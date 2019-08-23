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РИА Новости

"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Granta в версии Drive Active

14:26 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетитель рассматривает автомобиль Lada Granta в демонстрационном зале автоцентра
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Granta в демонстрационном зале автоцентра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Посетитель рассматривает автомобиль Lada Granta в демонстрационном зале автоцентра. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал производство Lada Granta в версии Drive Active с подвеской спортивного типа от Lada Sport, сообщила пресс-служба компании.
"Lada объявляет о расширении самого популярного в России семейства Lada Granta. Дан старт производству седана в версии Drive Active. ... Короткоходная подвеска спортивного типа от Lada Sport позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах. Анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем", - говорится в сообщении.
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Стилистически новая версия автомобиля перекликается с Lada Vesta Sport, от которой позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы. В похожем стиле выполнены легкосплавные колесные диски, в которых ажурный рисунок спиц дополнен черным лаком и алмазной полировкой. В общей сложности на Lada Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.
"Lada Granta Drive Active будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе Lada Granta АМТ получила режим Sport, в котором и мотор, и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. В базовое оснащение Lada Granta Drive Active войдет кондиционер и аудиосистема", - отмечается в релизе.
Цены на автомобили и дата старта продаж будут объявлены дополнительно, сообщил "АвтоВАЗ".
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