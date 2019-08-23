Исследование показало отношение россиян к своей зарплате и рабочему графику

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Большинство работников в России удовлетворены своим рабочим графиком, но недовольны зарплатой, показало исследование, проведенное сервисом по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

В опросе приняли участие 4000 экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу. Участникам предлагали оценить свою работу по разным критериям по пятибалльной шкале – от крайней неудовлетворенности до полной удовлетворенности.

Минтруд в настоящее время прорабатывает вопрос о введении четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта в России. О такой возможности впервые в начале июня заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда, а в августе направила свои предложения в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Согласно данным исследования, 43% опрошенных полностью удовлетворены графиком своей работы, еще 26% - удовлетворены им. Стабильность компании по максимальному баллу оценили 40% участников опроса. Россияне также оказались крайне довольны расположением места работы, этот вариант максимально высоко оценили 36% опрошенных.

Недовольство участников опроса вызвали другие факторы. Больше всего участники исследования оказались недовольны предоставленным работодателем социальным пакетом и нематериальными бонусами (30% заявили, что крайне не удовлетворены этими факторами). О крайней неудовлетворенности своей зарплатой заявили 19% респондентов, а еще 17% сказали, что просто не удовлетворены ею. При этом треть респондентов в принципе затруднились ответить на вопрос, насколько их устраивает зарплата.