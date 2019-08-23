В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары

СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за жары в 39 градусов объявлено в Краснодарском крае, сообщает администрация Сочи.
Отмечается, что в течение двух дней в регионе ожидается сильная жара. Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности: ограничить пребывание на улице и употреблять достаточное количество жидкости.
"Внимание! Экстренное предупреждение! 23-24 августа в период с 14:00 до 17:00 местами в крае ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39°", - говорится в сообщении.
Ранее Росавтодор сообщал, что на трассах края введены временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта из-за температуры воздуха свыше 32 градусов. Среди закрытых дорог - подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к Краснодару; участок Джубга – Сочи – граница с республикой Абхазия; а также обход Сочи, участок Адлер – Красная Поляна.