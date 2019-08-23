Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T14:34Z
https://ria.ru/20190823/1557829578.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/146392/79/1463927973_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_404aa18a0cccf609c520db7cca6ebc93.jpg
РИА Новости

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары

14:21 23.08.2019 (обновлено: 14:34 23.08.2019)
5932
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПляж в Сочи
Пляж в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Пляж в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за жары в 39 градусов объявлено в Краснодарском крае, сообщает администрация Сочи.
Отмечается, что в течение двух дней в регионе ожидается сильная жара. Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности: ограничить пребывание на улице и употреблять достаточное количество жидкости.
"Внимание! Экстренное предупреждение! 23-24 августа в период с 14:00 до 17:00 местами в крае ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39°", - говорится в сообщении.
Ранее Росавтодор сообщал, что на трассах края введены временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта из-за температуры воздуха свыше 32 градусов. Среди закрытых дорог - подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к Краснодару; участок Джубга – Сочи – граница с республикой Абхазия; а также обход Сочи, участок Адлер – Красная Поляна.
Дождь в Москве
2 августа, 15:54Радио
Ливни, ураган и жара. Росгидромет предупредил о росте числа опасных явлений
122314
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмСочиКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Ягоды в лесу
Эксперт рассказал, как девочке удалось выжить в нижегородском лесу
Крымский мост
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Комар
СМИ заявили об угрозе появления в России опасных лихорадок из-за комаров
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Пакт, спасший страну: 80 лет договору СССР с Германией о ненападении
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния