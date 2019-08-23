В Юрмале прокомментировали предложение о о возвращении "Новой волны"

РИГА, 23 авг – РИА Новости. Депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова считает, что возвращение в Юрмалу конкурса молодых исполнителей "Новой волны" было бы в интересах города, однако говорить об этом пока рано.

Ранее певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, заявила, что хотела бы, чтобы конкурс "Новая волна" вернулся в латвийскую Юрмалу.

"Моё личное мнение, что возвращение Новой волны было бы в интересах города Юрмалы как туристического центра. Насколько я понимаю, сейчас из-за сложных латвийско-российских отношений такой возможности нет. Поэтому более конкретно этот вопрос можно будет обсуждать после потепления в этих отношениях, которое однажды непременно настанет", - сказала Кривцова РИА Новости.

Раннее в одном из интервью Вайкуле сообщила, что композитор Игорь Крутой на нее обижен из-за фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который она провела в Юрмале вместо "Новой волны". Крутой в интервью АиФ рассказал, что в 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков, он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу. Но в те сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Вайкуле делала свой фестиваль. По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.

Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Основными городами-претендентами на проведение фестиваля, кроме Сочи, были Калининград и Ялта. Организаторы в итоге остановились на олимпийской столице.