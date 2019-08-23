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РИА Новости
Культура

В Юрмале прокомментировали предложение о о возвращении "Новой волны"

14:21 23.08.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
РИГА, 23 авг – РИА Новости. Депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова считает, что возвращение в Юрмалу конкурса молодых исполнителей "Новой волны" было бы в интересах города, однако говорить об этом пока рано.
Ранее певица Лайма Вайкуле, учредитель музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, заявила, что хотела бы, чтобы конкурс "Новая волна" вернулся в латвийскую Юрмалу.
Новая волна - 2013. Архивное фото
27 ноября 2014, 17:30РИА Новости
Депутат сейма: Юрмала потеряет много денег из-за ухода "Новой волны"Член президиума сейма Латвии Андрей Клементьев заявил, что во многом "Новая волна" помогала городу выжить.
"Моё личное мнение, что возвращение Новой волны было бы в интересах города Юрмалы как туристического центра. Насколько я понимаю, сейчас из-за сложных латвийско-российских отношений такой возможности нет. Поэтому более конкретно этот вопрос можно будет обсуждать после потепления в этих отношениях, которое однажды непременно настанет", - сказала Кривцова РИА Новости.
Раннее в одном из интервью Вайкуле сообщила, что композитор Игорь Крутой на нее обижен из-за фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который она провела в Юрмале вместо "Новой волны". Крутой в интервью АиФ рассказал, что в 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков, он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу. Но в те сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Вайкуле делала свой фестиваль. По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.
Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Основными городами-претендентами на проведение фестиваля, кроме Сочи, были Калининград и Ялта. Организаторы в итоге остановились на олимпийской столице.
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале с 2014 года. Ежегодно его участниками становятся артисты из разных стран.
Актриса и певица Наталья Орейро
14 августа, 10:56Культура
Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне"
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КультураИосиф КобзонОлег ГазмановМоскваЛатвияСочиЮрмалаКалининградНил Ушаков
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