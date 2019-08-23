Адвокат объяснил, зачем компании из России иск к Джеки Чану и Шварценеггеру

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Иск к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру, по замыслу истцов, поможет кредиторам обанкротившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей фильм "Вий", вернуть свои деньги, заявил РИА Новости адвокат Кирилл Бельский, представляющий в суде интересы одного из кредиторов.

Конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров направил в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Джеки Чана, Шварценеггера и China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по долгам РФГ путем взыскания с них солидарно около 217 миллионов рублей.

По словам Бельского, заявление конкурсного управляющего - эксцентричный, но тем не менее не лишенный здравого смысла и отвечающий интересам кредиторов шаг. "Суд с мировыми кинозвездами накануне премьеры "Вия-2" в России точно увеличит кассовые сборы, часть из которых впоследствии окажется в конкурсной массе, а затем и у наших клиентов – кредиторов", - сказал Бельский.

Как следует из заявления представителя конкурсного управляющего РФГ (текст есть у РИА Новости), на производство фильма "Вий 3D" РФГ получила займы от компаний "Автокомплект" и "Апекс Сэйлз" в общем размере около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы с 29 января по 9 марта 2014 года превысили 1,2 миллиарда рублей), РФГ с кредиторами не расплатилась.

В заявлении говорится, что на экраны выходит продолжение фильма "Вий" - картина "Тайна печати дракона: путешествие в Китай", созданная совместно китайской China Film Group и компанией "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ. РФГ, как утверждает Бодров, также участвовала в финансировании картины на начальном этапе, а потом передала свои права ООО "Корпорация Русская Фильм Группа".

По мнению конкурсного управляющего, "успех фильма "Тайна печати дракона" был бы невозможен без успеха фильма "Вий 3D", поскольку является его сценарным и логическим продолжением". При этом успех фильма "Вий 3D" базируется в числе прочего на инвестициях кредиторов РФГ в размере около 217 миллионов рублей. Конкурсный управляющий просит взыскать данную сумму с китайской компании-сопроизводителя новой картины и снявшихся в ней актеров Джеки Чана и Шварценеггера.

"Указанные лица совместно с организацией, осуществившей вывод активов в виде исключительных прав на фильм "Тайна печати дракона", способствовали производству и популяризации, а следовательно, и приросту активов ООО "РФГ-2" ("Корпорация Русская Фильм Группа")", - говорится в заявлении Бодрова, датированном 19 августа. Согласно данным картотеки арбитражных дел, в суд оно еще не поступило.