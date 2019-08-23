Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя

Сбои в Instagram начались в районе 00.41 мск в четверг. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщали пользователи из Москвы. По данным Downdetector, пользователи жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, проблемы с авторизацией, а также с работой опции "сторис".