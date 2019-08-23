Житель Барнаула получил условный срок за покупку ручки с камерой

© YouTube-канал "Посылки из Китая" Ручка со встроенной видеокамерой

БАРНАУЛ, 23 авг — РИА Новости. В Барнауле суд приговорил местного жителя к условному сроку за покупку ручки с камерой, сообщила пресс-служба регионального СК.

Как говорится в заявлении ведомства, мужчина весной в одном из интернет-магазинов купил устройство, закамуфлированное под ручку, при помощи которого можно вести аудио- или видеосъемку.

По его словам, он использовал ручку как камеру слежения за женой, которую подозревал в измене.

Отмечается, что это нарушает конституционные права и свободы человека.

Мужчину признали виновным по статье "Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

Свою вину он признал полностью и получил год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Тему уголовных дел о незаконном обороте подобных спецсредств подняли в конце 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Ему задали вопрос о фермере из Курганской области, который в конце января 2017-го заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство для передачи акустической информации из помещения. Мужчина заявлял, что купил GPS-маячок для коровы.

Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в России. Дело дошло до Лебяжьевского районного суда, который вернул документы прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.

В марте следующего года следствие прекратило уголовное дело, сообщив, что у фермера не было "умысла на негласное получение информации".