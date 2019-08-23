Госбюро расследований возбудило дело против СБУ из-за беглого американца

КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило дело против сотрудников Службы безопасности и проверяет их возможную причастность к организации побега во время экстрадиции гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, сообщил в пятницу директор Госбюро Роман Труба.

Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту бегства американца во время экстрадиции в Израиль. В погранслужбе сообщили, что он не проходил паспортный контроль. СБУ начала служебное расследование. Позже СБУ сообщила о задержании Дов Сильвера в одной из областей Украины. Он был экстрадирован в Израиль.

"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного (Сильвера - ред.). В рамках досудебного расследования этого уголовного дела наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - написал Труба в Telegram.