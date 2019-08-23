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РИА Новости

Госбюро расследований возбудило дело против СБУ из-за беглого американца

14:05 23.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Госбюро расследований Украины возбудило дело против сотрудников Службы безопасности и проверяет их возможную причастность к организации побега во время экстрадиции гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, сообщил в пятницу директор Госбюро Роман Труба.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту бегства американца во время экстрадиции в Израиль. В погранслужбе сообщили, что он не проходил паспортный контроль. СБУ начала служебное расследование. Позже СБУ сообщила о задержании Дов Сильвера в одной из областей Украины. Он был экстрадирован в Израиль.
"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного (Сильвера - ред.). В рамках досудебного расследования этого уголовного дела наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - написал Труба в Telegram.
Он добавил, что такая практика не является эксклюзивной и достаточно успешно используется в мире. "Исследования, проведенные Американской ассоциацией операторов полиграфа, утверждают, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании", - добавил он.
Автомат Калашникова
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